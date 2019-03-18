В Крыму больше войск, чем у всей Украины - Аксенов

За пять лет на полуостров переместили новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы, говорит Аксенов.

Крым превращен в "неприступную крепость" с мощной группировкой российских войск. Об этом в интервью ТАСС заявил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов.

"Министерство обороны создало надежный щит, согласно поручениям президента. Крым превращен в неприступную крепость, поэтому всем можно спать спокойно", - сказал он.

"На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Это корабли Черноморского флота, это новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее. У нас дислоцируются подразделения ВДВ. Все закрыто наглухо. Сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины", - заявил Аксенов.

Как известно, сегодня в России отмечают так называемое воссоединение с Крымом в результате "референдума" в 2014 году, который до сих пор не признан в мире и из-за которого страны запада ввели антироссийские санкции.

Отметим, накануне президент Петр Порошенко заверил, что вернет Крым и начнет сразу после выборов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet