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В Крыму больше войск, чем у всей Украины - Аксенов

Комментариев: 2
За пять лет на полуостров переместили новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы, говорит Аксенов.
Крым превращен в неприступную крепость, говорит Аксенов
Крым превращен в неприступную крепость, говорит Аксенов
AP

Крым превращен в "неприступную крепость" с мощной группировкой российских войск. Об этом в интервью ТАСС заявил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов.

"Министерство обороны создало надежный щит, согласно поручениям президента. Крым превращен в неприступную крепость, поэтому всем можно спать спокойно", - сказал он.

"На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением. Это корабли Черноморского флота, это новейшие комплексы противовоздушной, противокорабельной обороны, радиоэлектронной борьбы и так далее. У нас дислоцируются подразделения ВДВ. Все закрыто наглухо. Сейчас в одном только Крыму сил больше, чем у всей Украины", - заявил Аксенов.

Как известно, сегодня в России отмечают так называемое воссоединение с Крымом в результате "референдума" в 2014 году, который до сих пор не признан в мире и из-за которого страны запада ввели антироссийские санкции.

Отметим, накануне президент Петр Порошенко заверил, что вернет Крым и начнет сразу после выборов.

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, Аксенов, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dimasvetik    18.03.2019, 11:26
Оценка:  +2
dimasvetik
сказочник
Peyot    18.03.2019, 11:25
Оценка:  +3
Peyot
ну норм когда мокшания распадется и контроль над Крымом вернется обратно к нам мы найдем применение всему этому совковому металолому в мирных целях!
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