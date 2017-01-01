На границе с Россией задержали группу из десяти человек

Сначала поймали группу нелегалов из граждан Вьетнама и Индии, а потом - их украинских проводников. Пограничники заявляют, что организатор переправки россиянин.

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил задержали на границе с Россией группу незаконных мигрантов и их проводников. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, сначала при попытке нарушения границы была задержана группа из восьми человек, в которую входили граждане Индии и Вьетнама, а чуть позже в приграничной лесополосе на окраине населенного пункта Россыпное поймали двух граждан Украины, которые были проводниками нелегальных мигрантов.

Во время проведения фильтрационных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили, что накануне одному из задержанных украинцев позвонил гражданин Российской Федерации, житель российского приграничья, попросил встретить группу нелегалов и переправить ее вглубь Украины. За помощь украинцам обещали 650 долларов США.

Также пограничники выяснили, что нелегальные мигранты за переправку через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США. Подтверждающие сумму медиафайлы были обнаружены в мобильном телефоне одного из мигрантов.

"О задержании незаконных мигрантов, которые незаконно пересекли границу из России Украину пограничники проинформировали смежную сторону, однако, несмотря на неопровержимые доказательства нарушения, российская сторона отказалась принимать назад "незваных гостей"", - говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

В настоящий момент на нарушителей составлены протоколы о нарушении госграницы, а также начато уголовное производство по факту незаконной переправки граждан через границу (ст.332 УК Украины).

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что с 1 марта в Украине возобновились работы по строительству так называемой стены на российско-украинской границе.

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