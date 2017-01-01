В результате столкновения грузового автомобиля Renault Magnum с автомобилем ВАЗ-2109 пострадали четыре человека.

Последствия ДТП во Львовской области Олег Гуменюк/Варта-1 в Facebook

Во Львовской области в понедельник, 18 марта, в результате столкновения грузового автомобиля Renault Magnum с автомобилем ВАЗ-2109 пострадали четыре человека. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает УНИАН.

По информации пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в области Светланы Добровольской, ДТП произошло в 00:05 18 марта в селе Песочная Николаевского района.

"48-летний житель Харьковской области, управляя автомобилем Renault Magnum, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на легковой автомобиль ВАЗ-2109, под управлением 20-летнего жителя Львовщины, который в селе Песочная остановился на запрещающий (красный) сигнал светофора", - сообщила Добровольская.

Она отметила, что в результате ДТП пострадали водитель грузовика, а также трое пассажиров легковушки, их с места происшествия доставили в больницу.

"Двух пассажиров легковушки, в возрасте 18 и 21 года, госпитализировали", - отметила спикер полиции.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области в ДТП с грузовиком пострадали четыре человека

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, по этому факту возбуждено уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения.

В то же время на фотографиях с места ДТП видно, что грузовик перевернулся и перекрыл движение на дороге, а легковушка получила значительные повреждения.

Ранее в Киеве на улице Жилянской в понедельник, 18 марта, водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате столкновения машина вспыхнула.

Также сообщалось, что на автодороге Чернигов - Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей и лося.

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