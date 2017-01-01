Весна с лавинами: спасатели предупреждают об опасности в Карпатах

Спасатели просят любителей активного горного отдыха быть максимально осторожными, ведь в Карпатах нестабильная синоптическая ситуация.

Высокая снеголавинная опасность на протяжении 18 марта сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Об этом информируют в пресс-центре ГСЧС.

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В Карпатах синоптическая ситуация сохраняется очень нестабильной. Метели, осадки и оттепель логично заканчиваются лавинной опасностью, предупреждают спасатели.

Вероятность схождения лавин 18 марта очень высока. Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности.

Туристов, которые решили рискнуть и все же отправиться в горы, настоятельно просят зарегистрировать свой поход в специальном спасательном пункте. Эта мера поможет в случае схождения лавины оперативно оказать вам помощь.

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Напомним, в Шотландии под лавиной погибли два человека. С самой высокой горы Шотландии сошла лавина, которая погребла несколько человек. Двоих из них спасти не удалось.