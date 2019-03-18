После смены власти Юрий Бойко инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса

Об этом заявил народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».

Оппозиционный политик убежден, что достигнуть мира без компромисса и прямых переговоров невозможно.

«Мы знаем, как остановить войну. У нас есть четкий мирный план, основанный на опыте разрешения таких конфликтов в мире. Это, безусловно, прямые переговоры со всеми конфликтующими сторонами. Необходимо сформировать официальную делегацию, издать официальные директивы, наработать предложения с противоположной стороной на прямых переговорах при международном посредничестве. Россия должна выступить гарантом непризнанных республик. Нужно понимать, что без компромисса решить такие вопросы невозможно. И говорить об этом людям. Что должен быть принят закон об особом статусе этих территорий на несколько лет для подготовки к мирной жизни в Украине. Должен быть принят закон об амнистии для тех, кто не убивал. Сегодня по закону об интеграции, любой учитель или доктор, который там работает, может попасть под криминальную ответственность. И мы должны этот закон принять и дать им сигнал, что мы ждем их дома — в Украине. И на завершающем этапе, перед подписанием мирного договора, спросить у людей, получить их поддержку, и тогда смело, невзирая на все рейтинги, все политические противостояния, идти на подписание мира. Потому что альтернативы нет. Страна не может развиваться, имея такой конфликт на своей территории», — подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил важность Минских соглашений, которые сыграли ключевую роль в прекращении активной фазы военного конфликта и остановили массовую гибель людей.

«Но политическая часть «Минска» была провалена нынешней властью. Для неё война — это обогащение, коррупция, контрабанда. Возможность списать на войну всё — провалы в экономике, социальной политике. Эта власть неспособна к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, у нее отсутствует главное — это политическая воля», — отметил Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что только мир вернёт стране стабильность и уверенное экономическое будущее.

«Наш путь – мир, возвращение территорий и людей. Мы разработали план по возрождению Донбасса. Но наша страна самостоятельно с этим не справится. И здесь помогло бы создание международного европейского специализированного Фонда помощи Донбассу, по примеру международного Фонда, который был создан для помощи после аварии на ЧАЭС. От Украины понадобится полная инвентаризация экономического и гуманитарного состояния Донецкого региона, принятие законов о свободной экономической зоне и льготном налогообложении, чтобы в Донбасс пошли инвестиции. При участии международных доноров мы построим современную инфраструктуру, возродим былую славу и промышленную мощь Донбасса», — сказал Юрий Бойко.

