РФ заселяет Крым семьями силовиков ради второго "референдума" - Меджлис

Каждой семье на покупку квартиры или домика дается около 30 тысяч долларов .

Семьям силовиков дают по 30 тысяч долларов "подъемных" при переезде в Крым EPA/UPG

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Кремль рассчитывает провести в оккупированном Крыму второй “референдум“ о статусе территории, потому интенсивно заселяет полуостров россиянами. Об этом заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель в эфире Эспрессо.TV.

Так, по мнению русских, можно будет окончательно “узаконить“ аннексию, отметила Юксель. “От 500 тысяч до 800 тысяч человек завезено уже на полуостров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы никто на полуострове не помнил, не упоминал об Украине“. - подчеркивает она.

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“Проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине, чтобы его не осталось. Особенно, чтобы не осталось активистов... Я не удивлюсь, если мы завтра услышим от России о втором “референдуме“, - говорит представительница Меджлиса.

“То есть, первый “референдум“ не признали, а теперь давайте договариваться с международным сообществом, с Украиной, давайте спросим у жителей Крыма: как сейчас в Крыму, и согласны ли они возвращаться в Украину, давайте проведем другой “референдум“, второй“, - пояснила Юксель.

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Руководство РФ разработало специальную программу по заселению полуострова преданными Кремлю людьми, преимущественно из состава силовых органов: Москва выделяет на одну семью $30 тысяч “подъемных“.

“Для того чтобы купить однокомнатную квартиру или построить какой-то домик“, - отметила Юксель.

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Напомним, ранее сообщалось, что москвичи протестовали против аннексии украинского полуострова Россией.