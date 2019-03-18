НАПК начало проверку деклараций чиновников

Национальное агенство по предотвращению коррупции начало проверку 100 деклараций чиновников.

18 марта на внеочередном собрании НАПК приняло решение провести проверки по декларациям, которые были выбраны Системой автоматического контроля согласно сумме набранных баллов по установленным критериям.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Проверять будут декларации, которые получили самое высокое количество баллов в системе. Агенство проверит достоверность указанных сведений, точность задекларированных активов, наличие конфликта интересов.

С начала 2019 года проверили уже около 600 деклараций.

Напомним, что недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура просила привлечь к ответственности двух депутатов Верховной Рады из-за предоставления ложной информации в декларациях. Но согласно части 2 статьи 482 УПК Украины привлечение к уголовной ответственности народного депутата не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады.

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Кроме того, НАБУ завело дело против кандидата в президенты Ольги Богомолец, которая задекларировала неправдивую информацию. Ей может грозить срок до двух лет в тюрьме.