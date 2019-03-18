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Ядовитый песок: В Крыму появилась новая экологическая проблема

Комментариев: 6
Руководство КБ ЖРК утверждает, что вырубка прибрежной полосы вместе с намывом песка "способствуют укреплению берега".
Ядовитый песок: В Крыму появилась новая экологическая проблема
© kerch.fm
Фото 1/5
  • Дорогу на горпляж в одном месте буквально "съела" разработка песка
  • Дорогу на горпляж в одном месте буквально "съела" разработка песка
  • Дорогу на горпляж в одном месте буквально "съела" разработка песка
  • Дорогу на горпляж в одном месте буквально "съела" разработка песка
  • Дорогу на горпляж в одном месте буквально "съела" разработка песка
Ядовитый песок: В Крыму появилась новая экологическая проблема
Дорогу на горпляж в одном месте буквально "съела" разработка песка
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В оккупированном Россией Крыму работы по добыче песка с Нижне-Чурбаського хвостохранилища буквально “съели“ часть дороги, ведущей к городскому пляжу в Керчи. Ежедневно дорога становится все меньше.

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Ранее в хвостохранилище (гидротехническом сооружении для складирования радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых) хранились ядовитые отходы предприятия Камыш-Бурунский железорудный комбинат. Это делает разработку песка крайне опасной.

Об этом сообщает Керчь.ФМ.

“Сегодня техники у дороги уже нет, зато на противоположной стороне продолжают намывать песок. Фонтан песка с водой бьет на сушу, а грязная жидкость выливается обратно в канал. Также выезжают груженые песком фуры. В обоих хвостохранилищах “спрятана вся таблица Менделеева“, - отмечает издание.

Как сообщалось, в феврале возле Керчи оккупанты разворотили хранилище токсичных отходов.

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Теги: экология, Крым, песок
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Комментариев (11)
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WTF2wtf    18.03.2019, 12:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Предъяви претензии главе оккупантов.
Где кремль знаешь?
WTF2wtf    18.03.2019, 12:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Это российскому боту, который сейчас под очередным ником "Фарафалле"
farfalle    18.03.2019, 13:06
Оценка:  -3
farfalle
То есть тебе насрать на своих же украинских жителей, которых "оккупировали"?
То есть можно им и воду перекрыть, и электричество? Во время 2 мировой почему-то Ленинград снабжали как могли, не перекрывали им эл-во
WTF2wtf    18.03.2019, 13:09
Оценка:  0
WTF2wtf
Ленинград не был оккупирован, он был в блокаде.
крым и Донецк с Луганском захвачены россией еще в 2014-м.
Есть претензии к оккупантам? Сам знаешь кто это ...
WTF2wtf    18.03.2019, 13:11
Оценка:  0
WTF2wtf
Даже российскому боту стыдно за то, что сделали россияне?
Особенно с Донбассом вовочка ботоксный жестко поступил ... Донбасс для российского фюррерка - третий сорт на фоне Крыма, просто бесправные рабы????
farfalle    18.03.2019, 13:12
Оценка:  -2
farfalle
То есть если бы Ленинград был бы оккупирован, вот тогда можно было бы отрезать его жителей и от воды, и от света? так что-ли, даун?
WTF2wtf    18.03.2019, 13:14
Оценка:  0
WTF2wtf
Даун, Путину просто насрать на простых смертных, на все их проблемы из-за его тупой хотелки!
farfalle    18.03.2019, 12:29
Оценка:  -5
farfalle
Самая большая экологическая проблема в Крыму - блокирование воды и взрывы ЛЭП. Вот где надо волноваться, а то они все тут переживают, мля..
farfalle    18.03.2019, 12:54
Оценка:  -4
farfalle
Кроме минусов и ответить нечем. Любите вы своих крымчан, ждете, что они к вам вернутся после всего, что вы им сделали? Кастрюли такие кастрюли))
doc1    18.03.2019, 12:54
Оценка:  +2
doc1
ТАк пистуй прокопай канал с Волги и будет тебе вода в Крыму, сидишь тут яйца чешешь за Крым переживаешь...
Вода в Крым делалась за счет Украины и в те времена и сегодня была по цене золота для Крыма. 1 куб воды кило золота, нет? Пройдись по базару или пей с калюжи! Вон *уйлу напиши пусть насцит тебе
farfalle    18.03.2019, 13:04
Оценка:  -3
farfalle
Я не понял, тебе на крымчан своих наплевать? Это ж типа Украина
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