Ядовитый песок: В Крыму появилась новая экологическая проблема
В оккупированном Россией Крыму работы по добыче песка с Нижне-Чурбаського хвостохранилища буквально “съели“ часть дороги, ведущей к городскому пляжу в Керчи. Ежедневно дорога становится все меньше.
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Ранее в хвостохранилище (гидротехническом сооружении для складирования радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых) хранились ядовитые отходы предприятия Камыш-Бурунский железорудный комбинат. Это делает разработку песка крайне опасной.
Об этом сообщает Керчь.ФМ.
“Сегодня техники у дороги уже нет, зато на противоположной стороне продолжают намывать песок. Фонтан песка с водой бьет на сушу, а грязная жидкость выливается обратно в канал. Также выезжают груженые песком фуры. В обоих хвостохранилищах “спрятана вся таблица Менделеева“, - отмечает издание.
Как сообщалось, в феврале возле Керчи оккупанты разворотили хранилище токсичных отходов.
Где кремль знаешь?
То есть можно им и воду перекрыть, и электричество? Во время 2 мировой почему-то Ленинград снабжали как могли, не перекрывали им эл-во
крым и Донецк с Луганском захвачены россией еще в 2014-м.
Есть претензии к оккупантам? Сам знаешь кто это ...
Особенно с Донбассом вовочка ботоксный жестко поступил ... Донбасс для российского фюррерка - третий сорт на фоне Крыма, просто бесправные рабы????
Вода в Крым делалась за счет Украины и в те времена и сегодня была по цене золота для Крыма. 1 куб воды кило золота, нет? Пройдись по базару или пей с калюжи! Вон *уйлу напиши пусть насцит тебе