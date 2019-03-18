Ядовитый песок: В Крыму появилась новая экологическая проблема

Руководство КБ ЖРК утверждает, что вырубка прибрежной полосы вместе с намывом песка "способствуют укреплению берега".

В оккупированном Россией Крыму работы по добыче песка с Нижне-Чурбаського хвостохранилища буквально “съели“ часть дороги, ведущей к городскому пляжу в Керчи. Ежедневно дорога становится все меньше.

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Ранее в хвостохранилище (гидротехническом сооружении для складирования радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых) хранились ядовитые отходы предприятия Камыш-Бурунский железорудный комбинат. Это делает разработку песка крайне опасной.

Об этом сообщает Керчь.ФМ.

“Сегодня техники у дороги уже нет, зато на противоположной стороне продолжают намывать песок. Фонтан песка с водой бьет на сушу, а грязная жидкость выливается обратно в канал. Также выезжают груженые песком фуры. В обоих хвостохранилищах “спрятана вся таблица Менделеева“, - отмечает издание.

Как сообщалось, в феврале возле Керчи оккупанты разворотили хранилище токсичных отходов.