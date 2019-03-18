В штабе ООС показали учения с Точкой У

Видео учений сопроводили текстом, в котором сказано, что цели для ракетных комплексов "пока условные".

Военные показали учения с развертыванием ракетного комплекса Точка У. Соответствующее видео в понедельник, 18 марта, появилось на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Согласно Минских договоренностей, которых Украина последовательно придерживается, такое вооружение, как тактические ракетные комплексы Точка У, находятся в районах отвода на большом расстоянии от линии соприкосновения. Это и неудивительно, ведь дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров. Впрочем, проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящий в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в заданный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока - условным, но в случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, ведь Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом", - таким текстом сопроводили свое видео в штабе ООС.

Напомним, накануне пресс-служба Военно-морского флота Украины показала, как водолазы ВМС проводят учения под водой в ледяном море.

Ранее, в конце февраля, в районе проведения операции Объединений сил прошли тренировки авианаводчиков.

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