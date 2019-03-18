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В штабе ООС показали учения с Точкой У

Комментариев: 18
Видео учений сопроводили текстом, в котором сказано, что цели для ракетных комплексов "пока условные".

Военные показали учения с развертыванием ракетного комплекса Точка У. Соответствующее видео в понедельник, 18 марта, появилось на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Согласно Минских договоренностей, которых Украина последовательно придерживается, такое вооружение, как тактические ракетные комплексы Точка У, находятся в районах отвода на большом расстоянии от линии соприкосновения. Это и неудивительно, ведь дальность ведения огня такого ракетного комплекса составляет 120 километров. Впрочем, проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящий в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в заданный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока - условным, но в случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, ведь Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом", - таким текстом сопроводили свое видео в штабе ООС.

Напомним, накануне пресс-служба Военно-морского флота Украины показала, как водолазы ВМС проводят учения под водой в ледяном море.

Ранее, в конце февраля, в районе проведения операции Объединений сил прошли тренировки авианаводчиков.

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Теги: видео, ракеты, учения, Военные учения, точка У, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Boxerogos    18.03.2019, 12:46
Оценка:  -5
Boxerogos
Потрохосос,ну во-первых,это у тебя истерика,а не уменя.У меня лишь смех.А во вторых,зная тебя как хронического шизофреника,не нужно быть гением,чтобы понять какая у тебя"реальность".Бугага гагагага!!!))))))))))))
WTF2wtf    18.03.2019, 12:49
Оценка:  +1
WTF2wtf
С твоей "реальностью" все понятно, больное наци-украинофобко ...
Boxerogos    18.03.2019, 12:52
Оценка:  -2
Boxerogos
Больной,пройдите в манипуляционную.Поработайте кулачком.Но не как обычно в штанах,а просто,кисть посжимайте и порасслабляйте.Доктор сейчас придёт.))))))))))))))
WTF2wtf    18.03.2019, 12:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Может перелогинишься срочно, бот конченый?
Моральный урод путинский ...
Boxerogos    18.03.2019, 12:11
Оценка:  -7
Boxerogos
Урррррррряяяяяяяяяяя!!!Пэрэмога не за горами!!!))))))))))))))))))
WTF2wtf    18.03.2019, 12:14
Оценка:  +4
WTF2wtf
Нацик путинский, бвой ботоксный царек давно победил Донбасс и продолжает его чморить, как респравных рабов (((
Оккупанты херовы ...
Boxerogos    18.03.2019, 12:21
Оценка:  -5
Boxerogos
У тебя снова истерика,потрохосос.И это здорово.Когда полыхают пердаки полоумных выблядков типа тебя,это лучшее зрелище.Мне,как гражданину Украины любоваться этим зрелищем большое удовольствие!))))))))))))))
WTF2wtf    18.03.2019, 12:31
Оценка:  +2
WTF2wtf
Тебя и убийства граждан Украины российскими оккупантами веселят постоянно, конченое путинское НАЦИ ...
WTF2wtf    18.03.2019, 12:33
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ты и останки погибших российских солдат так же рекомендовал скармливать свиньям, как пишешь про погибших украинских солдат?
Может тебя и в Чечне боевики пускали посмотреть на расстрелы, как нынешние боевики в оккупированном Донецке (как ты пишешь)???

Конченое НАЦИ ...
Boxerogos    18.03.2019, 12:42
Оценка:  -4
Boxerogos
Потешный потрохосос,я же тебя несколько недель назад приглашал в Донецк на казнь пожилых женщин и беременных младенцев.А ты не приехал.А всё прошло"чики-пуки"!) )))))))))))))
WTF2wtf    18.03.2019, 12:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путинское, не истери, тебе уже не поможет.
Башкой думать нужно было, наци конченое ...
gdanovakiev    18.03.2019, 11:50
Оценка:  -9
gdanovakiev
Вот не хрена ветку засорять таким бредом? Сплошной негатив! Нужно говорить о мире и стремится к миру!!! Все кто поддерживают войну - это враги Украины!!!
Лонгард    18.03.2019, 12:05
Оценка:  +6
Лонгард
выгоним кацапов с Украинских земель будим говорить о мире))
gdanovakiev    18.03.2019, 12:14
Оценка:  -6
gdanovakiev
Чем ты выгонять собрался? Водяным пистолетом? Или будешь дальше силой гнать туда 18-ти летних детей? Тебе мало смертей?
WTF2wtf    18.03.2019, 12:07
Оценка:  +4
WTF2wtf
что толку "говорить" о войне, когда россия ее ведет на украинской земле???
WTF2wtf    18.03.2019, 12:08
Оценка:  +4
WTF2wtf
Оккупация двух регионов никуда вдруг не делась, россияне не свалили резко со всеми своими вооружениями с Донбасса и из Крыма
Boxerogos    18.03.2019, 12:24
Оценка:  -6
Boxerogos
Потрохосос,это у тебя твой прокисший мозг оккупирован шизофренией.Оккупация на Донбассе и в Крыму закончилась ещё в 2014-м.Обратись к психиатрам,может тебя ещё возможно спасти.))))))))))))))
WTF2wtf    18.03.2019, 12:30
Оценка:  +2
WTF2wtf
Упоротый путинский НАЦИ-украинофоб, что за тупая истерика?
Тебе куча аккаунтов нужна для опровержения реальности?
Дебилоид многостаночный ...
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