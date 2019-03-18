Продажей газа, принадлежащего "Нафтогазу", распоряжался человек без полномочий - СМИ

Человеком, ответственным за продажу газа, принадлежащего НАК “Нафтогаз Украины“, не один день, и не один месяц был некий Андрей Фаворов - “пришлый человек – без полномочий и обязанностей, но с кабинетом и “разрешения с голоса“ всем руководить“.

Об этом пишут журналисты издания VectotNews, сообщает Апостроф.

По мнению журналистов, именно Фаворова имел в виду главный исполнительный директор НАК “Нафтогаз“ Юрий Витренко, рассказывая о коррупционных схемах, до сих пор работающих в НАК. “Глава “газового дивизиона» “Нафтогаза“ (этакой мега-структуры в теле реформированного НАК) Андрей Фаворов лоббирует особые условия для покупки газа для своих не то бывших, не то все еще “родных“ предприятий“, - отмечает издание.

“Гражданин США Фаворов известен как совладелец одного из крупнейших газовых трейдеров — группы “Энергетические ресурсы Украины… По версии Витренко, именно после прихода в “Нафтогаз“ Фаворова, то есть с 4 квартала 2018 года, продажа газа из газовых хранилищ ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме. По крайней мере, так утверждается в служебных записках Набсовету компании. Также, по мнению одного из директоров НАК, в компании наблюдается реальный конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова, поскольку неоднократно были задокументированы факты продажи “нефтегазовского“ газа компании “ЭРУ Трейдинг“, которой ранее руководил Фаворов, по заниженным ценам“, - пишут журналисты.

Также авторы статьи подчеркивают, что определенное время у Фаворова не вообще никаких полномочий распоряжаться чем-либо в “Нафтогазе“, поскольку он пребывал в статусе консультанта. И, тем не менее, он все равно отдавал приказы, например - руководству компании ГК “НАфтогаз Трейдинг“, через которую осуществлялась продажа газа коммерческим потребителям.

“Почти месяц (!) А.Фаворов вообще не понятно на каких основаниях давал распоряжения и “Нафтогаз Трейдингу“, и другим участникам “дивизиона“. Дело в том, что Андрей Фаворов получил свой новый кабинет, и начал проводить в нем различные совещания еще в конце ноября 2018 года, но вот официально такие полномочия он получил лишь с 22 декабря 2018 года. А до этого Фаворов был просто… консультантом! То есть человек пришел, и на правах консультанта начал “строить“ весь газовый бизнес в НАК, четко указывая, кому и по какой цене продавать газ“, - пишут журналисты.