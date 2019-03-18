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СБУ арестовала крымчанина, который работал на спецслужбы РФ

Комментариев: 5
Сотрудниками СБ Украины был арестован житель Крыма, которого завербовали спецслужбы Российской Федерации.
Мужчина дает показания
Мужчина дает показания
ssu.gov.ua

По предварительной информации, житель Крыма должен был исполнять разведывательную работу и передавать данные оккупантам на территории аннексированного Крыма, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сотрудники ФСБ завербовали жителя Крыма и присвоили ему псевдоним “Ночь”. Прямыми обязанностями этого человека являлось отслеживание деятельности общественных организаций, позиций ВСУ и перемещение военной техники на территории Херсонской области. Также кураторы ставили задачи следить за деятельностью крымско-татарских лидеров в Украине, а также сообщать о передвижениях “Правого сектора”.

На протяжении нескольких месяцев “Ночь” исполнял свою работу, а все данные передавал кураторам во время визита в Крым. Когда тот отказывался от сотрудничества, кураторы применяли психологическое давление на мужчину и угрожали его семье.

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На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия в рамках ст. 111 (государственная измена).

Напомним, на Харьковщине задержали торговца оружием из зоны ООС. Злоумышленник продавал средства поражения за наличные представителям местного криминалитета.

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Теги: вербовка, ФСБ, СБУ, Крым, Херсон
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Комментариев (5)
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deadwest    18.03.2019, 12:18
Оценка:  -2
deadwest
Веселая Украинская статистика считает российские инвестиции в Крыму иностранными инвестициями в Украину.
С Праздником!
WTF2wtf    18.03.2019, 12:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
Самые большие инсвестиции россия вкладывает в захваченный Донбасс ... столько оружия и боеприпасов, все для успокоения мистера Путина! Донбасс расцвел с 2014-го прям таки! Все исключительно благодаря российским инвестициям!
WTF2wtf    18.03.2019, 12:56
Оценка:  +2
WTF2wtf
А в Крыму какие инвестиции?
Инвестиции в захват украинского региона и собственности?
Вон хотя бы в те же украинские газодобывающие платформы инвестировали спецназ и боевыми кораблями охраняют и порядок, захватили украинскую собственность и довольны!
Letohradek    18.03.2019, 12:02
Оценка:  +2
Letohradek
Еще минус один ссученный! Это радует! СБУ - респект!
nfhvyt    18.03.2019, 12:04
Оценка:  -5
nfhvyt
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