СБУ арестовала крымчанина, который работал на спецслужбы РФ
По предварительной информации, житель Крыма должен был исполнять разведывательную работу и передавать данные оккупантам на территории аннексированного Крыма, сообщили в пресс-службе СБУ.
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Сотрудники ФСБ завербовали жителя Крыма и присвоили ему псевдоним “Ночь”. Прямыми обязанностями этого человека являлось отслеживание деятельности общественных организаций, позиций ВСУ и перемещение военной техники на территории Херсонской области. Также кураторы ставили задачи следить за деятельностью крымско-татарских лидеров в Украине, а также сообщать о передвижениях “Правого сектора”.
На протяжении нескольких месяцев “Ночь” исполнял свою работу, а все данные передавал кураторам во время визита в Крым. Когда тот отказывался от сотрудничества, кураторы применяли психологическое давление на мужчину и угрожали его семье.
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На данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия в рамках ст. 111 (государственная измена).
Напомним, на Харьковщине задержали торговца оружием из зоны ООС. Злоумышленник продавал средства поражения за наличные представителям местного криминалитета.
С Праздником!
Инвестиции в захват украинского региона и собственности?
Вон хотя бы в те же украинские газодобывающие платформы инвестировали спецназ и боевыми кораблями охраняют и порядок, захватили украинскую собственность и довольны!