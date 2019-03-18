Военнослужащего в Харьковской области убили подростки

Полиция задержала подростков в возрасте от 15 до 22 лет, которые совершили убийство бойца ВСУ.

Работники полиции задержали трех парней, которым по 15, 16 и 18 лет, а также с ними в преступлении участвовала девушка 22-летнего возраста. Их обвиняют в убийстве военнослужащего, которому было 26 лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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13 марта компания находилась в городе Чугуев. Они встретили мужчину и пошли распивать алкогольные напитки к подъезду 9-этажного дома.

Во время употребления, девушка стала уверять, что ее изнасиловал мужчина. Также подозреваемая предложила ограбить бойца, так как видела при нем банковскую карту.

Парни совершили свое убийство в лесу, тщательно спланировав его заранее. Злоумышленники нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После этого сожгли его одежду и сбежали с места преступления.

“Когда парни вернулись к девушке, то сообщили, что исполнили заказ и показали видео с подтверждением“, - говорит полиция.

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Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Криминального кодекса Украины.

Подозреваемые арестованы, им выбирают меру пресечения.

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