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Военнослужащего в Харьковской области убили подростки

Комментариев: 6
Полиция задержала подростков в возрасте от 15 до 22 лет, которые совершили убийство бойца ВСУ.
26-летнего мужчину убили подростки, которые зар
26-летнего мужчину убили подростки, которые зар
facebook.com/GeneralStaff.ua

Работники полиции задержали трех парней, которым по 15, 16 и 18 лет, а также с ними в преступлении участвовала девушка 22-летнего возраста. Их обвиняют в убийстве военнослужащего, которому было 26 лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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13 марта компания находилась в городе Чугуев. Они встретили мужчину и пошли распивать алкогольные напитки к подъезду 9-этажного дома.

Во время употребления, девушка стала уверять, что ее изнасиловал мужчина. Также подозреваемая предложила ограбить бойца, так как видела при нем банковскую карту.

Парни совершили свое убийство в лесу, тщательно спланировав его заранее. Злоумышленники нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После этого сожгли его одежду и сбежали с места преступления.

“Когда парни вернулись к девушке, то сообщили, что исполнили заказ и показали видео с подтверждением“, - говорит полиция.

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Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Криминального кодекса Украины. 

Подозреваемые арестованы, им выбирают меру пресечения. 

Ранее мы сообщали, что в Ровно мать убила свою месячную дочь.

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Теги: убийство, ВСУ, Харьков
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Комментариев (6)
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Boxerogos    18.03.2019, 13:03
Оценка:  -4
Boxerogos
Ему не нужно было её насиловать,был бы жив.
Пролисок    18.03.2019, 12:40
Оценка:  -3
Пролисок
Вот она-новая Украина.Даже в детских лагерях учат инакомыслящих убивать......
Коляка    18.03.2019, 12:40
Оценка:  -2
Коляка
При овоще такого не было
Serg2176    18.03.2019, 12:39
Оценка:  +4
Serg2176
пити треба менше
Коляка    18.03.2019, 12:40
Оценка:  +2
Коляка
воспитанием нужно заниматься больше
VSHIVANKA    18.03.2019, 12:38
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ХОРОШАЯ СМЕНА ....
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