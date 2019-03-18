Парубий уверен, что многие ждут провала языкового законопроекта

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется на мобилизацию народных депутатов во время голосования за языковой законопроект.

На данный момент в стенах Верховной Рады длится Согласительный совет глав фракций и членов групп. Спикер украинского парламента Андрей Парубий поднял несколько важных вопросов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Парубий поздравил парламентариев со 102 годовщиной создания Украинской Центральной Рады. Он акцентировал, что именно с этого государственного органа началась парламентская деятельность в Украине.

Парубий не упустил возможности напомнить депутатам о важности так называемого языкового закона, который закрепляет национальный статус украинского языка. Спикер сообщил, что многим политикам и влиятельным людям принятие этого закона совершенно не выгодно. По его словам, в провал этого законопроекта уже вложены большие ресурсы. Имелось в виду и материальные, и информационные.

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Парубий надеется, что народные избранники мобилизуются и примут важнейшее для страны решение.

Напомним, стало известно, какой % украинцев дома говорит только на русском языке. Опрос общественного мнения проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года.