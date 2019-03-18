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Парубий уверен, что многие ждут провала языкового законопроекта

Комментариев: 11
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется на мобилизацию народных депутатов во время голосования за языковой законопроект.
Парубий рассказал о важности языкового закона
Парубий рассказал о важности языкового закона
facebook.com/andriy.parubiy

На данный момент в стенах Верховной Рады длится Согласительный совет глав фракций и членов групп. Спикер украинского парламента Андрей Парубий поднял несколько важных вопросов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Парубий поздравил парламентариев со 102 годовщиной создания Украинской Центральной Рады. Он акцентировал, что именно с этого государственного органа началась парламентская деятельность в Украине.

Парубий не упустил возможности напомнить депутатам о важности так называемого языкового закона, который закрепляет национальный статус украинского языка. Спикер сообщил, что многим политикам и влиятельным людям принятие этого закона совершенно не выгодно. По его словам, в провал этого законопроекта уже вложены большие ресурсы. Имелось в виду и материальные, и информационные.

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Парубий надеется, что народные избранники мобилизуются и примут важнейшее для страны решение.

Напомним, стало известно, какой % украинцев дома говорит только на русском языке. Опрос общественного мнения проводился с 28 февраля по 11 марта 2019 года.

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Теги: язык, ВР, спикер, Андрей Парубий, украинский язык, голосование
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Комментариев (11)
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ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    18.03.2019, 12:47
Оценка:  -4
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Парад нарасийских запоребриков на Бигмире)) Понедельник!
farfalle    18.03.2019, 12:53
Оценка:  -1
farfalle
Кастрюля даже не подозревает, что слово "поребрик" используется ТОЛЬКО в Питере, и больше нигде. Да и то не всеми
VSHIVANKA    18.03.2019, 12:40
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ЧЁ ЭТОТ КЛОУН ВШИВАНКУ НАПЯЛИЛ ?
ДУРАК , ИЛИ РОДИЛСЯ ТАК ?
ВосставшийИзБана    18.03.2019, 12:57
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
То, что он напялил, к вышиванке никак не относится. Это - бутафория. Это мыльная вышивка.
Boxerogos    18.03.2019, 12:35
Оценка:  +2
Boxerogos
Оооооооо,этот дебил с говором будто у него член за щекой,китайскую вышиванку решил одеть?А ну-ка привстань,плешивый даун,хочу посмотреть одел ли ты шаровары.Если не одел,одень срочно и немедленно наполни их"гиМностью".Только тогда будет Пэрэмога!)))))))))))
farfalle    18.03.2019, 12:35
Оценка:  +1
farfalle
Нравятся мне ваши правители, кастрюли))
Феерические далпаепы)))
deadwest    18.03.2019, 12:22
Оценка:  +1
deadwest
Спикер Рады Парубий в детстве ел жуков, в подростковом возрасте приставал к мальчикам, в молодости руководил нацистскими боевиками, а в зрелом возрасте стал одним из лидеров государственного переворота.
deadwest    18.03.2019, 12:22
Оценка:  +2
deadwest
14 апреля 2016 года главой парламента Украины стал человек, которому официально был поставлен диагноз «умственная отсталость».
Ruspidor    18.03.2019, 12:23
Оценка:  -3
Ruspidor
Олыйник, ты что ль?...
deadwest    18.03.2019, 12:24
Оценка:  +3
deadwest
Что тут сказать? Найти вменяемого политика на Украине сейчас весьма не просто, да и вряд ли вообще возможно. Но этот умственно отсталый, даже на их фоне выделяется своей явной неадекватностью. Впрочем, Украина это заслужила.
Letohradek    18.03.2019, 12:25
Оценка:  -4
Letohradek
Какой смысл писать бред? Ты ведь подобной чушью ничего не изменишь )))
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