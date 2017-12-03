Рабинович: Власть уничтожила возможность Украины стать великой транзитной державой

Решение НАК "Нафтогаз Украины" об отмене в 2020 году транзита газа через Украину "убивает" возможность страны стать великой транзитной державой. Об этом заявил народный депутат и глава "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

Парламентарий отметил, что такое решение принесет стране огромные убытки.

"Довели ситуацию с "Газпромом" до того, что у нас не будет прокачки газа. А это, в самом лучшем случае, примерно минус пять миллиардов долларов в бюджете. Это значит, что доллар поднимется по отношению к гривне, цены вырастут, тарифы увеличатся", – пояснил политик.

Он подчеркнул, что отсутствие транзита газа через Украину противоречит интересам граждан страны.

"Вы убили возможность Украины стать великим транзитным государством. У страны должны быть интересы, связанные с ее гражданами, повышением жизненного уровня. А вы что делаете? Вы убиваете нашу возможность выживать!" – возмутился парламентарий.

По его мнению, решить проблему может смена правления "Нафтогаза" и прямые переговоры с "Газпромом".

"Необходимо немедленно выкинуть на свалку этих паразитов и приступить к прямым переговорам с "Газпромом". Если мы не подпишем договор, у нас не будет ни трубы, ни транзита, ни денег, чтобы платить пенсионерам хотя бы минимальную пенсию!" – подытожил Вадим Рабинович.