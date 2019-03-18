Под Киевом пешехода сбили два автомобиля
Под Киевом на Житомирской трассе в понедельник, 18 марта, произошла смертельная авария - женщину-пешехода сбили два автомобиля. Об этом пишет Информатор.
Вызов на линию экстренных служб поступил в 05:20.
По предварительной информации, грузовик Mercedes двигался по трассе в сторону Житомира. Водитель рассказал правоохранителям, что увидел, как через отбойник перелазит пешеход. Через несколько секунд он ощутил удар и остановился. Когда он вышел из машины, то увидел, что на дороге лежит женщина. Водитель начал звонить медикам и подавать сигналы фонарем, так как данный участок дороги не освещается, чтобы предупредить других об опасности.
В этот момент в попутном направлении двигался автомобиль Mazda. Девушка-водитель не заметила предупреждений и повторно наехала на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее личность не установлена.
Детали инцидента выясняются.
ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом пешехода сбили два автомобиля
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