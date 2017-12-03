От кори в Украине с начала года умерли 12 человек

Корью в Украине с начала 2019 года заболели почти 31 тысяча человек, из которых 12 - не выжили.

С начала года корью в Украине заболели почти 31 тысяча человек Украинские новости

В Украине с начала 2019 года корью заболели почти 31 тысяча человек, из них 12 умерли. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В период с 28 декабря 2018 года по 14 марта 2019 года корью в Украине заболели 30 794 человека - 13 825 взрослых и 16 969 детей. Одиннадцать человек скончались. В течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2146 человек - 1044 взрослых и 1102 ребенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, впервые Львовская область потеряла свое лидерство по показателям заболеваемости корью.

"С 1 февраля уровень заболеваемости в области еженедельно уменьшается в среднем на 10%. В Винницкой области за 11-ю неделю зарегистрировали почти вдвое меньше новых случаев кори, чем за предыдущую. Именно в этих двух областях продолжаются спецоперации, чтобы повысить уровень охвата прививками и остановить распространение кори", - отметили в Минздраве.

В то же время в Ровенской области от осложнений кори на днях умерла девятилетняя девочка.

"16 марта от осложнений кори умерла девятилетняя девочка в Ровенской области", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, уже третью неделю подряд в Украине падает заболеваемость корью.

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