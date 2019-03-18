В Мининфраструктуры рассказали, как идет подготовка к Hyperloop
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Сейчас Национальная академия наук Украины готовит расширенный отчет о переспективах и возможностях транспорта пятого поколения в Украине. Об этом сообщили в Мининфраструктуры в ответ на запрос УНН о Hyperloop.
Уже на основе этого отчета будут разработана техническая документация для тестовой линии Hyperloop. В конце января НАНУ уже представила проект “Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине“.
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Следующим этапом подготовки к строительству Hyperloop станет презентация отчета НАНУ “Экономические исследования, обоснование перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине“.
Этот отчет и дальнейшая техническая документация и определят сроки завершения строительства и начало испытаний на тестовой линии.
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Напомним, ранее Министерство инфраструктуры анонсировало скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине. В феврале этого года было уточнено, что такое строительство обойдется в 17 млн долларов за километр.