В Мининфраструктуры рассказали, как идет подготовка к Hyperloop

Ученые готовят расширенный отчет о перспективах транспорта пятого поколения.

Вакуумные поезда могут появиться в Украине уже с 2022 года EPA/UPG

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Сейчас Национальная академия наук Украины готовит расширенный отчет о переспективах и возможностях транспорта пятого поколения в Украине. Об этом сообщили в Мининфраструктуры в ответ на запрос УНН о Hyperloop.

Уже на основе этого отчета будут разработана техническая документация для тестовой линии Hyperloop. В конце января НАНУ уже представила проект “Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине“.

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Следующим этапом подготовки к строительству Hyperloop станет презентация отчета НАНУ “Экономические исследования, обоснование перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине“.

Этот отчет и дальнейшая техническая документация и определят сроки завершения строительства и начало испытаний на тестовой линии.

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Напомним, ранее Министерство инфраструктуры анонсировало скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине. В феврале этого года было уточнено, что такое строительство обойдется в 17 млн долларов за километр.