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В Мининфраструктуры рассказали, как идет подготовка к Hyperloop

Комментариев: 5
Ученые готовят расширенный отчет о перспективах транспорта пятого поколения.
Вакуумные поезда могут появиться в Украине уже с 2022 года
Вакуумные поезда могут появиться в Украине уже с 2022 года
EPA/UPG

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Сейчас Национальная академия наук Украины готовит расширенный отчет о переспективах и возможностях транспорта пятого поколения в Украине. Об этом сообщили в Мининфраструктуры в ответ на запрос УНН о Hyperloop.

Уже на основе этого отчета будут разработана техническая документация для тестовой линии Hyperloop. В конце января НАНУ уже представила проект “Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине“. 

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Следующим этапом подготовки к строительству Hyperloop станет презентация отчета НАНУ “Экономические исследования, обоснование перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине“. 

Этот отчет и дальнейшая техническая документация и определят сроки завершения строительства и начало испытаний на тестовой линии. 

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Напомним, ранее Министерство инфраструктуры анонсировало скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине. В феврале этого года было уточнено, что такое строительство обойдется в 17 млн долларов за километр.

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Теги: Hyperloop, Украина, НАНУ, Мининфраструктуры, транспорт
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Комментариев (5)
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Пролисок    18.03.2019, 12:51
Оценка:  -1
Пролисок
Нигде в мире нет,дорого.А в украине есть лишние деньги? А представьте,какие там перегрузки организма будут и как оно выть станет,проезжая)))
gdanovakiev    18.03.2019, 12:47
Оценка:  -2
gdanovakiev
"расширенный отчёт о перспективах" - попахивает таким совком одна только фраза
Пролисок    18.03.2019, 12:52
Оценка:  -1
Пролисок
Совок,если о чём амбициозном говорил,то всегда делал.А тут одно бла-бла.
gdanovakiev    18.03.2019, 12:52
Оценка:  -2
gdanovakiev
Согласна.
Колишній-східняк    18.03.2019, 12:57
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Например о развороте рек с севера на юг.
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