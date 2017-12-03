В СБУ заявили, что поймали "крымского шпиона"

Уроженца Крыма якобы завербовали во время недавнего выезда территорию АР Крым. "Шпиону" дали кличку Ночь и обязали собирать информацию о ВСУ в Херсонской области, утверждают в спецслужбе.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали уроженца Крыма, которого подозревают в том, что он был завербован российскими спецслужбами. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что сотрудники Управления ФСБ в АРК и г.Севастополь завербовали уроженца Крыма, которому был присвоен псевдоним "Ночь". Его задачей был сбор и передача актуальных сведений о местах дислокации военной техники ВСУ на территории Херсонской области, членов ДУК Правый сектор, лидеров крымскотатарских общественных объединений Аскер и батальона им.Н.Челебиджихана", - говорится в сообщении.

В спецслужбе уточнили, что "привлечение украинца к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины" происходило во время его выезда на территорию АРК.

"Для этого представители российской спецслужбы искусственно создали компрометирующую ситуацию. Кроме того, с применением физического и психологического давления, угроз в адрес членов семьи гражданина сотрудники ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о якобы подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму", - пишет пресс-служба СБУ.

По факту открыто уголовное производство по статье о государственной измене (по ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, на прошлой неделе в СБУ заявили, что разоблачили в Черниговской области группировку хакеров, которая готовила кибератаки накануне выборов президента.

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