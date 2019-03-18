В Борисполе собираются строить солнечную электростанцию

Станция будет мощностью до 5 МВт. До конца этого года уже должны начать работы по строительству.

Компания “Альянсэнерго“ (Киев) намерена построить солнечную электростанцию (СЭС) в городе Бописполь. Уже началось заключение договора. Его стоимость около 8 миллионов гривен.

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Информация об этом указана на сайте Prozzoro.

Строительство планируют на улице Запорожской 36-А в г. Борисполь.

В тендере принимало участие ООО “Спецэлектромонтаж 2007“, но ООО “Альянсэнерго“ предложило больше денег. Точная стоимость договора составляет 7, 28 млн гривен.

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Ранее мы сообщали, что в Украине заработала крупнейшая солнечная электростанция в Днепропетровской области. Она имеет более 700 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт. Данная СЭС находится в тройке мощнейших в Европе. Она была построена за счет инвесторов, Украина свои деньги не вкладывала. Ожидается, что за год электростанция будет производить около 280 млн кВт-ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно два средних украинских города.