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В Борисполе собираются строить солнечную электростанцию

Комментариев: 4
Станция будет мощностью до 5 МВт. До конца этого года уже должны начать работы по строительству.
Строительство планируют начать до конца 2019 года
Строительство планируют начать до конца 2019 года
wikipedia.org

Компания “Альянсэнерго“ (Киев) намерена построить солнечную электростанцию (СЭС) в городе Бописполь. Уже началось заключение договора. Его стоимость около 8 миллионов гривен.

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Информация об этом указана на сайте Prozzoro.

Строительство планируют на улице Запорожской 36-А в г. Борисполь.

В тендере принимало участие ООО “Спецэлектромонтаж 2007“, но ООО “Альянсэнерго“ предложило больше денег. Точная стоимость договора составляет 7, 28 млн гривен.

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Ранее мы сообщали, что в Украине заработала крупнейшая солнечная электростанция в Днепропетровской области. Она имеет более 700 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт. Данная СЭС находится в тройке мощнейших в Европе. Она была построена за счет инвесторов, Украина свои деньги не вкладывала. Ожидается, что за год электростанция будет производить около 280 млн кВт-ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно два средних украинских города.

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Теги: СЭС, солнечная электростанция, Борисполь
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    18.03.2019, 13:53
Оценка:  -7
VSHIVANKA
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО СОБИРАЮТСЯ .......
А ЧЁ ТАМ С МОСТОМ НА КУИВЕ ?
СКОЛЬКО ЕЩЁ ПЯТИЛЕТОК НАДО ? )))
dimasvetik    18.03.2019, 13:59
Оценка:  +5
dimasvetik
лапоть иди на те сайты где с лопаты подают
WTF2wtf    18.03.2019, 14:03
Оценка:  +3
WTF2wtf
Путинскоек, то ли дело расцвевший под россиянами Донбасс!
Международные аропорты пашут во всю, на Донбасс-арене Барселона, Бавария играют, регион снова живет лучше многих российских регионов, даже поезда опять ходят!

Или как-то не так в реале, в российской оккупации, бот???
nfhvyt    18.03.2019, 13:31
Оценка:  -2
nfhvyt
У нас уже все поля этой сранью заставили, а эл-во только дорожает.
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