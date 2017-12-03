Погода на неделю: дожди и до +17

В течение 18-22 марта в Украине ожидается тепло от +7 до +17 градусов. Дожди ожидаются во вторник и пятницу.

В Украине в течение 18-22 марта воздух будет прогреваться до +17 градусов, местами ожидаются дожди. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В понедельник, 18 марта, почти на всей территории Украины солнечно и тепло, только в трех областях будет моросить дождь - Закарпатской, Львовской и Волынской. Температура воздуха вдень прогреется от +9 до +17 .

Во вторник, 19 марта, придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винницкая-Киевская-Житомирская-Черниговская области, а также снизит температуру воздуха до 6-11 градусов выше нуля в западных и северных областях. На юге и востоке переменная облачность, столбик термометра поднимется до +13 градусов, а в Херсонской области - до +14. В Киеве 19 марта ожидается похолодание до +8 +10 градусов, пройдет дождь.

Укргидрометцентр

В среду, 20 марта, дожди в Украине не ожидаются. На западе дневная температура составит 6-8 градусов тепла, будет преимущественно солнечно. На севере до +10 днем, переменная облачность. В южных и восточных регионах небольшая облачность и температура воздуха до +14 градусов. В Киеве также сухо, температура 8-10 градусов выше нуля.

Укргидрометцентр

В четверг, 21 марта, также будет сухо. На западе ожидается облачная погода при температуре 9-11 градусов. В остальных регионах - переменная облачность, прогнозируют до +11 днем. В Киеве похолодает до +9 градусов.

Укргидрометцентр

В пятницу, 22 марта, ожидаются небольшие дожди почти на всей территории Украины, кроме Юга. На западе, севере и востоке дневная температура воздуха составит от 7 до 10 градусов тепла. В южных регионах столбик термометра поднимется до +11 градусов. В столице от 7 до 9 градусов тепла.

Укргидрометцентр

Напомним, 17 февраля в Киеве был установлен первый температурный рекорд в 2019 году. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что стало рекордом за 139 лет наблюдений.

Также сообщалось, что метеорологическая весна в этом году пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы.

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