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Гостайну с работы "Укроборонпрома" частично снимут

Комментариев: 2
Более прозрачными станут отдельные позиции, связанные с корпоратизацией госпредприятий.
Луценко обещает, что "Укроборонпром" станет прозрачнее
Луценко обещает, что "Укроборонпром" станет прозрачнее
facebook.com/i.lutsenko.press

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С деятельности государственного концерна “Укроборонпром“, вокруг которого развернулся скандал с хищениями, будет частично снята гостайна. Об этом заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

Гостайна будет частично снята с определенных позиций, отметила Луценко. Депутат добавила, что более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий “Укроборонпрома“ в перечень тех, которые могут корпоратизироваться.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко обещал международный аудит “Укроборонпрома“, а также присутствие в его набсовете представителей НАТО.

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Теги: Укроборонпром, гостайна, хищения, схемы, Рада, Луценко
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Комментариев (2)
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nfhvyt    18.03.2019, 13:34
Оценка:  0
nfhvyt
Гостайну снимут, но воровать не перестанут и никого из подельников порошенко не посадят.
Peyot    18.03.2019, 13:32
Оценка:  0
Peyot
а причем туту морды рыгоаналов?
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