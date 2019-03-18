Гостайну с работы "Укроборонпрома" частично снимут

Более прозрачными станут отдельные позиции, связанные с корпоратизацией госпредприятий.

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С деятельности государственного концерна “Укроборонпром“, вокруг которого развернулся скандал с хищениями, будет частично снята гостайна. Об этом заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

Гостайна будет частично снята с определенных позиций, отметила Луценко. Депутат добавила, что более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий “Укроборонпрома“ в перечень тех, которые могут корпоратизироваться.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко обещал международный аудит “Укроборонпрома“, а также присутствие в его набсовете представителей НАТО.