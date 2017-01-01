Виктор Бондарь: Правительство хочет потратить 25 млн гривен из госбюджета на собственный пиар и рекламу

Украинское правительство планирует потратить почти 25 млн гривен бюджетных средств на наружную рекламу, публикации в средствах массовой информации и рекламу на телевизионном канале BBC.World. Медийная кампания имеет целью рекламировать достижения “правительства Гройсмана“ в вопросе проведения реформ в Украине, а также улучшение инвестиционного климата.

Об этом говорится на официальном веб-сайте “Відродження“.

Сопредседатель депутатской группы “Партия “Відродження“ Виктор Бондарь отметил, что открытые торги для определения исполнителей этих работ за счет государственного бюджета были проведены в течение января-февраля. В общем секретариат Кабинета Министров Украины объявил 3 тендера.

“Проведенные тендеры, по результатам которых будут потрачены, например, 13,5 млн гривен на 3 тыс. бордов по всей стране. В документации так и указано, что наружная реклама будет использована для донесения информации населению о ходе реформ правительства, достижений правительства в этой сфере, и тому подобное. Борды с так называемыми достижениями господина Гройсмана будут размещены в 23 регионах Украины. В первую очередь во всех областных центрах. Далее, еще 3,1 млн гривен пойдут на оплату рекламных материалов в 44 газетах, журналах, и 51 интернет-изданиях по всей стране. Преимущественно это региональные СМИ. Планируется, что будет проведено 7 волн публикаций о большой реформаторской деятельности правительства и лично премьер-министра“, – сообщил Виктор Бондарь.

Самым интересным из тендеров, как отметил политик, есть заказы правительством рекламных материалов о деятельности украинского правительства на сумму в 2,75 млн гривен на телеканале BBC.World в странах вещания Европы и Северной Америки.

“У меня вопрос, ребята, вы кому хотите в Северной Америке рассказать о своих больших достижения. Маме Андрея Коболева? Так она не сомневается – она ​​по 8 млн долларов получает в год от вашей деятельности. Кому вы хотите рассказать о своих реформаторских достижениях? В США, или Европе? Вы расскажите здесь, в Украине, и покажите, а не тратьте наши средства на это. Пиар-кампания заказана так, чтобы ее начало состоялся сразу после президентских выборов и продолжалась до парламентских выборов. По сути, за счет бюджета, за счет налогов, которые мы с вами платим, сегодня премьер-министр готовит свою партию, начинает готовиться к парламентским выборам“, – подчеркнул сопредседатель депутатской группы “Партия “Відродження“.

И подчеркнул, за средства, которые украинское правительство потратит на рекламу, могли бы быть направлены на социальную сферу и другие потребности бюджета.

“На обеспечение жильем переселенцев в госбюджете выделено в 2,5 раза меньше, чем на собственный пиар правительства. За эти деньги вы должны обеспечить студентам весь льготный проезд по Украине. Или выплатить дополнительные зарплаты почти для 3 тыс. врачей. Или 6,5 тыс. украинцев получили бы дополнительную среднюю пенсию. Вот итог, который бы люди почувствовали и действительно одобрили бы. Но за наши деньги, за деньги уплаченных налогов, делать себе рекламную компанию накануне парламентских выборов“, – отметил Виктор Бондарь.