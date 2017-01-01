Народный депутат Березенко не пришел на допрос
Сегодня в Главное следственное управление Национальной полиции нардеп не явился, поэтому его будут вызывать на допрос повторно.
Об этом сообщает департамент комуникации МВД Украины.
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Народного депутата от блока Петра Порошенко “Солидарность“ пригласили в качестве свидетеля по уголовному производству ч.2 ст. 160 Криминального кодекса Украины “Подкуп избирателя, участника референдума“. Но в полиции его так и не увидели.
Сообщается, что его вызовут на допрос повторно.
Ранее стало известно, что по факту подкупа избирателей и нарушения избирательного законодательства с начала предвыборной кампании открыто 150 уголовных дел. Около 3-х тыс. сообщений поступило в полицию.
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Также мы писали о том, что одного из кандидатов в президенты пытались подкупить. Ему предлагали пять миллионов гривен за отказ от участия в президентской гонке. Нарушителей уже нашли и арестовали.