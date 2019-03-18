Под Киевом прихожане конфликтовали с "титушками" УПЦ МП

Инцидент произошел в селе Погребы.

В конфликт вынуждена была вмешаться полиция. скриншот из видео

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В селе Погребы Киевской области решение прихожан Свято-Успенской церкви стало причиной конфликта между местными жителями и неизвестными сторонниками УПЦ МП спортивного телосложения, которые приехали вместе с бывшим настоятелем храма.

Об этом сообщает 5 канал.

В конфликт вынуждена была вмешаться полиция. После столкновений в храме полицейские попросили всех выйти из помещения. После переговоров с участием местных депутатов, полиции, священника УПЦ МП отца Афанасия и его коллеги из ПЦУ отца Александра было решено храм закрыть до 22 марта, когда будет проведена внеочередная сессия, на которой будет принято окончательное решение по сути конфликта.

Как сообщалось, также под Винницей и Черновцами вновь разгорелись конфликты с УПЦ МП.