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Под Киевом прихожане конфликтовали с "титушками" УПЦ МП

Комментариев: 1
Инцидент произошел в селе Погребы.
В конфликт вынуждена была вмешаться полиция.
В конфликт вынуждена была вмешаться полиция.
скриншот из видео

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В селе Погребы Киевской области решение прихожан Свято-Успенской церкви стало причиной конфликта между местными жителями и неизвестными сторонниками УПЦ МП спортивного телосложения, которые приехали вместе с бывшим настоятелем храма.

Об этом сообщает 5 канал.

В конфликт вынуждена была вмешаться полиция. После столкновений в храме полицейские попросили всех выйти из помещения. После переговоров с участием местных депутатов, полиции, священника УПЦ МП отца Афанасия и его коллеги из ПЦУ отца Александра было решено храм закрыть до 22 марта, когда будет проведена внеочередная сессия, на которой будет принято окончательное решение по сути конфликта.

Как сообщалось, также под Винницей и Черновцами вновь разгорелись конфликты с УПЦ МП.

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Теги: УПЦ МП, церковь, православные, конфликт, Киевская область
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Комментариев (3)
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Woodbrother    18.03.2019, 14:40
Оценка:  +1
Woodbrother
Москвопопам пора домой на московию.
Peyot    18.03.2019, 14:40
Оценка:  0
Peyot
ну а че рпц остается только привозить титушню... так как ни один адекватный Украинец не будет поддерживать фсбшную секту!
doc1    18.03.2019, 14:37
Оценка:  +2
doc1
казламордые никак не успокоятся...
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