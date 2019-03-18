Под Одессой в квартире повесился 8-летний мальчик

Обстоятельства гибели ребенка выяснит полиция.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области полиция начала расследование по факту смерти 8-летнего мальчика, обнаруженного повешенным.

Как сообщает Униан со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции области.

“О смерти ребенка в полицию сообщили медицинские работники, которых мать-одиночка вызвала на помощь единственному сыну. К сожалению, врачи были бессильны“, - сообщили в главке.

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По предварительным данным, происшествие произошло, когда женщина ненадолго вышла в магазин, оставив сына дома одного. По ее словам, ребенок и ранее высказывался о том, что не желает жить. По данному факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (с пометкой “самоубийство“).

Обстоятельства гибели ребенка будут выясняться в ходе следствия. Назначен ряд экспертиз, в частности – судебно-медицинская, которая установит причины смерти мальчика. В полиции также сообщили, что данная семья не состояла на учете ни в правоохранительных органах, ни в службе по делам детей. По месту жительства характеризуется посредственно, информация о конфликтах в семье в полицию не поступала.

Как сообщалось, в марте 2018 в Харькове 12-летний школьник совершил самоубийство.