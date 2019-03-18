МВФ, ЕС и США просят Раду отложить 13 проектов о незаконном обогащении

Все они являются несовершенными, в том числе - президентский, считают на Западе.

Западу не понравился ни проект Порошенко, ни альтернативные к нему president.gov.ua

Читай также: Транши МВФ не аннулируют из-за отмены статьи о незаконном обогащении – НБУ

МВФ, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в комитет ВР с просьбой отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщил глава правового комитета Андрей Кожемякин, передает Интерфакс-Украина.

В письме подчеркивается, что все зарегистрированные в Верховной Раде инициативы несовершенны, в том числе - президентский.

Читай также: Порошенко призвал ускорить принятие законопроекта о незаконном обогащении

Об этом Кожемякин рассказал на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 УК о незаконном обогащении.

Читай также: НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС соответствующей статьи

28 февраля в Раде зарегистрировали новый законопроект о незаконном обогащении от президента Петра Порошенко. Депутаты подали альтернативные 12 проектов.