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МВФ, ЕС и США просят Раду отложить 13 проектов о незаконном обогащении

Комментариев: 2
Все они являются несовершенными, в том числе - президентский, считают на Западе.
Западу не понравился ни проект Порошенко, ни альтернативные к нему
Западу не понравился ни проект Порошенко, ни альтернативные к нему
president.gov.ua

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МВФ, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в комитет ВР с просьбой отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщил глава правового комитета Андрей Кожемякин, передает Интерфакс-Украина.

В письме подчеркивается, что все зарегистрированные в Верховной Раде инициативы несовершенны, в том числе - президентский.

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Об этом Кожемякин рассказал на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 УК о незаконном обогащении.

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28 февраля в Раде зарегистрировали новый законопроект о незаконном обогащении от президента Петра Порошенко. Депутаты подали альтернативные 12 проектов.

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Теги: КСУ, закон, обогащение, Рада, США, МВФ, Рада, ЕС
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Комментариев (2)
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nfhvyt    18.03.2019, 14:33
Оценка:  0
nfhvyt
Кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
farfalle    18.03.2019, 14:29
Оценка:  +1
farfalle
Жулье крутится как уж на сковородке
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