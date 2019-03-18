МВФ, ЕС и США просят Раду отложить 13 проектов о незаконном обогащении
Читай также: Транши МВФ не аннулируют из-за отмены статьи о незаконном обогащении – НБУ
МВФ, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в комитет ВР с просьбой отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщил глава правового комитета Андрей Кожемякин, передает Интерфакс-Украина.
В письме подчеркивается, что все зарегистрированные в Верховной Раде инициативы несовершенны, в том числе - президентский.
Читай также: Порошенко призвал ускорить принятие законопроекта о незаконном обогащении
Об этом Кожемякин рассказал на заседании согласительного совета парламента в понедельник.
Напомним, Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 УК о незаконном обогащении.
Читай также: НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС соответствующей статьи
28 февраля в Раде зарегистрировали новый законопроект о незаконном обогащении от президента Петра Порошенко. Депутаты подали альтернативные 12 проектов.