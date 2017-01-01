В Ровенской области охотника, который убил своего товарища, ждет суд

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту убийства по неосторожности.

Житель города Вараш перед судом ответит за убийство своего товарища из-за неосторожности. Об этом сообщает издание ВСЕ, ссылаясь на комментарии прокуратуры.

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Происшествие случилось еще в октябре 2018 года. Тогда 58-летний житель города Вараш на охоте выстрелил в своего товарища. Мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Оказалось, что стреляли из гладкоствольного охотничьего ружья. Оружие было зарегистрированным по установленному законодательством порядке.

Мужчина объяснил, что увидел дикое животное. Убедившись, что вокруг нет людей, охотник выстрелил в направлении добычи. Пуля попала в другого охотника, который случайно оказался рядом.

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Следствию удалось установить, что на момент происшествия подозреваемый был трезв и конфликтов с убитым у него не было.

Служителям Фемиды предстоит решить дальнейшую судьбу подозреваемого в убийстве по неосторожности мужчины.

Напомним, в Запорожской области после застолья сын убил отца. Праздничное застолье в одном из сел около Запорожья закончилось кровавой расправой.