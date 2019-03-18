Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Харьковом осквернили памятник погибшим участникам АТО

Комментариев: 11
Памятник облили красной краской.
Под Харьковом осквернили памятник
Под Харьковом осквернили памятник
sq.com.ua

В городе Купянск Харьковской области группа вандалов осквернила памятник погибшим воинам АТО.

Об этом сообщает Status quo.

Читай также: Под Киевом появится памятник Кузьме Скрябину: реакция соцсетей неоднозначная

“Безнаказанность порождает сепаратизм. Недавно из-за решетки вышла террористка - Оксана Субботина, которую задержали сотрудники СБУ во время попытки взорвать памятник УПА в Харькове, она получила условный срок. Вчера, суд по сроку давности закрыл дело надругательства над памятником жертвам теракта в Харькове. Владислав Градюшко, который это делал, не получил никакого наказания. Сегодня облили краской Казацкий крест в Купянске. Этого мы так не оставим. За один наш памятник - упадет десять их“, - пишут активисты в соцсетях.

Стоит отметить, казацкий крест открыли в Купянске 14 января 2018 года.

Как сообщалось 13 марта, неизвестные разгромили часть могил на Лесном кладбище в Киеве.

Поделись:
Теги: памятник, АТО, вандалы, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
Nesdeshniy    18.03.2019, 16:18
Оценка:  0
Nesdeshniy
"HS: в Киеве смотрят на ветеранов с презрением"
Boxerogos    18.03.2019, 16:15
Оценка:  0
Boxerogos
Безнаказанность порождает не сепаратизм,а тотальнейшую коррупцию,дерибан,кумовство,казно крадство и уверенность в собственной исключительности.Что за 5 лет доказал кровавый синяк Педя со своими подельниками.А здесь мы имеем дело не с вандализмом,а с радикальной гражданской позицией.
atos    18.03.2019, 15:57
Оценка:  +4
atos
Это кровь убитых гражданских ((((
fkrfyfan    18.03.2019, 15:35
Оценка:  +3
fkrfyfan
Ну не хотят украинцы памятников карателям
doc1    18.03.2019, 15:43
Оценка:  -5
doc1
Не хоятт! Потому все памятники кацапским карателям в Украине под снос!
big-werasd    18.03.2019, 15:28
Оценка:  +3
big-werasd
Мальтийский крест разве славянский символ?
Но как говориться : Как аукнется, так откликнется! А может тот кто это делал что то знает
doc1    18.03.2019, 15:30
Оценка:  -7
doc1
откуда кацапским муслимам знать какой славянский крест?
VSHIVANKA    18.03.2019, 15:13
Оценка:  +5
VSHIVANKA
А ЧТО НЕ ТАК ?
doc1    18.03.2019, 14:53
Оценка:  -12
doc1
Кацапы только с памятниками и могут воевать!
pandoreliz    18.03.2019, 15:05
Оценка:  +11
pandoreliz
Да, ты, шо??? А , ты, ничего не путаешь? По борьбе с памятниками патриёты Украины впереди планеты усей
doc1    18.03.2019, 15:29
Оценка:  -8
doc1
тывсеврешьсранькацапская!
atos    18.03.2019, 15:59
Оценка:  +2
atos
dok1, какое ты Конченное)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь