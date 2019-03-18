Под Харьковом осквернили памятник погибшим участникам АТО

Памятник облили красной краской.

В городе Купянск Харьковской области группа вандалов осквернила памятник погибшим воинам АТО.

Об этом сообщает Status quo.

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“Безнаказанность порождает сепаратизм. Недавно из-за решетки вышла террористка - Оксана Субботина, которую задержали сотрудники СБУ во время попытки взорвать памятник УПА в Харькове, она получила условный срок. Вчера, суд по сроку давности закрыл дело надругательства над памятником жертвам теракта в Харькове. Владислав Градюшко, который это делал, не получил никакого наказания. Сегодня облили краской Казацкий крест в Купянске. Этого мы так не оставим. За один наш памятник - упадет десять их“, - пишут активисты в соцсетях.

Стоит отметить, казацкий крест открыли в Купянске 14 января 2018 года.

Как сообщалось 13 марта, неизвестные разгромили часть могил на Лесном кладбище в Киеве.