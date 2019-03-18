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Во Львовской области пограничник застрелил своего коллегу

Комментариев: 1
Потерпевшего немедленно транспортировали в ближайший госпиталь. По дороге тот скончался.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
dpsu.gov.ua

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из подразделений Мостиского пограничного отряда. Об этом информируют на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

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На данный момент известно немного деталей данного происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа. Кроме того, Государственной пограничной службой была создана специальная ситуативная группа, которая должна расследовать этот случай.

По предварительной информации, военнослужащий пограничной службы получил огнестрельное ранение. В него выстрелил другой пограничник, который пребывал в пограничном наряде.

Собственный источник News.bigmir.net сообщил, что погибший является прапорщиком ГПСУ, а стрелявший - солдат сроковой службы.

Медики не смогли помочь раненому. Тот скончался в карете скорой помощи при транспортировке в госпиталь. Пограничника, который стрелял, уже задержали.

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Детали происшествия выясняются. ГПСУ выражает искреннее сочувствие семье погибшего.

Напомним, в Ровенской области охотника, который убил своего товарища, ждет суд. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту убийства по неосторожности.

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Теги: ГПСУ, убийство, солдат, прапорщик, стрельба
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Комментариев (1)
Boxerogos    18.03.2019, 15:55
Оценка:  +1
Boxerogos
Чем ближе Европа,тем больше гомиков.На той земле особенно много подобных"братьев наших меньших".Сначала друг-друга петрушат на износ.А затем друг-друга стреляют.Но такая у них карма.
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