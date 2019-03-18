Украинские войска сбили вражеский беспилотник
На Авдеевском направлении российская армия устроила провокацию. Был запущен беспилотник, чтобы узнать системы огня подразделений Объединенных сил Украины. Провокацию удалось остановить.
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Об этом сообщают в ООС на странице в Facebook.
Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетах дежурных огненных средств беспилотник уничтожили. Секретная информация не попала в руки агрессора.
Остатки беспилотного летательного аппарата были переданы специалистам подразделений для изучения.
Недавно мы указывали, что на Донбассе на Мариупольском направлении сбили квадрокоптер. Эти действия также нарушили “весеннее перемирие“.
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Ранее россиянин раздавал листовки с призывом к сепаратизму в Сумской области. Агитатора задержали сотрудники СБУ. “Кураторы“ платили задержанному деньги и он в общественных местах раздавал антиукраинские материалы. В ходе следственных действий в квартире мужчины нашли компьютерную технику и печатную продукцию, что подтверждает его неправомерную деятельность.