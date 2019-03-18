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Украинские войска сбили вражеский беспилотник

Комментариев: 2
Россия использовала запрещенные методы с целью уточнения построения системы обороны украинских воинов. Этим враг нарушил "весеннее" перемирие.
Беспилотнек хотел разведать системы украинских бойцов
Беспилотнек хотел разведать системы украинских бойцов
https://www.facebook.com/pressjfo.news

На Авдеевском направлении российская армия устроила провокацию. Был запущен беспилотник, чтобы узнать системы огня подразделений Объединенных сил Украины. Провокацию удалось остановить.

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Об этом сообщают в ООС на странице в Facebook

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетах дежурных огненных средств беспилотник уничтожили. Секретная информация не попала в руки агрессора. 

Провокацию во время остановили
Провокацию во время остановили
https://www.facebook.com/pressjfo.news
Беспилотник передан специалистам для изучения
Беспилотник передан специалистам для изучения
https://www.facebook.com/pressjfo.news

Остатки беспилотного летательного аппарата были переданы специалистам подразделений для изучения.

Недавно мы указывали, что на Донбассе на Мариупольском направлении сбили квадрокоптер. Эти действия также нарушили “весеннее перемирие“.

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Ранее россиянин раздавал листовки с призывом к сепаратизму в Сумской области. Агитатора задержали сотрудники СБУ. “Кураторы“ платили задержанному деньги и он в общественных местах раздавал антиукраинские материалы. В ходе следственных действий в квартире мужчины нашли компьютерную технику и печатную продукцию, что подтверждает его неправомерную деятельность.

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Теги: беспилотник, враг, Россия, войска, провокация
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Комментариев (2)
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doc1    18.03.2019, 16:00
Оценка:  0
doc1
ватные дегенераты вы где?
Woodbrother    18.03.2019, 16:13
Оценка:  0
Woodbrother
редактируют методички
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