Украинские войска сбили вражеский беспилотник

Россия использовала запрещенные методы с целью уточнения построения системы обороны украинских воинов. Этим враг нарушил "весеннее" перемирие.

На Авдеевском направлении российская армия устроила провокацию. Был запущен беспилотник, чтобы узнать системы огня подразделений Объединенных сил Украины. Провокацию удалось остановить.

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Об этом сообщают в ООС на странице в Facebook.

Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетах дежурных огненных средств беспилотник уничтожили. Секретная информация не попала в руки агрессора.

Провокацию во время остановили https://www.facebook.com/pressjfo.news

Беспилотник передан специалистам для изучения https://www.facebook.com/pressjfo.news

Остатки беспилотного летательного аппарата были переданы специалистам подразделений для изучения.

Недавно мы указывали, что на Донбассе на Мариупольском направлении сбили квадрокоптер. Эти действия также нарушили “весеннее перемирие“.

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Ранее россиянин раздавал листовки с призывом к сепаратизму в Сумской области. Агитатора задержали сотрудники СБУ. “Кураторы“ платили задержанному деньги и он в общественных местах раздавал антиукраинские материалы. В ходе следственных действий в квартире мужчины нашли компьютерную технику и печатную продукцию, что подтверждает его неправомерную деятельность.