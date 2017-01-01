Кандидаты "забыли" предупредить агитаторов, что платить им нельзя - МВД

Политиков попросили воздержаться от благотворительности до конца выборов и приберечь "чемоданы денег" .

В МВД не исключают попыток подкупа перед самыми выборами EPA/UPG

Читай также: РФ к выборам пыталась взломать госсайты через хакера в Запорожье - СБУ

Ни один кандидат в президенты не сообщил своим агитаторам, что их работа не будет оплачиваться. Об этом сообщил советник министра МВД Иван Варченко, передает УНИАН.

“На сегодняшний день ни один из кандидатов в президенты не обратился к своим сторонникам и не сказал: “Дорогие друзья, в дальнейшем избирательная кампания будет проводиться на волонтерских началах. Извините, но мы не дадим вам денег, потому что это запрещает закон и запрещает наша совесть“, - говорит он.

Читай также: "Валера" из БЮТ: СМИ выложили SMS-переписку подозреваемых в подкупе кандидата

Этот факт свидетельствует о том, чемоданы с деньгами могут стоять по офисам политических партий, домах отдельных организаторов избирательной кампании, и “ждут своего часа“.

“Ждут, когда мы закроем глаза или когда с нами договорятся, но не договорятся, и глаза мы не закроем“, - заверил Варченко.

Читай также: Аваков назвал кандидатов, которых проверяют на наличие "сеток"

В МВД не исключают, что отдельные кандидаты в президенты все же попытаются накануне или в день выборов прибегнуть к подкупу избирателей.

Он призвал политиков, которые баллотируются в президенты, воздержаться от всякого рода материальных и финансовых пособий малоимущим и заниматься благотворительностью по завершению избирательной кампании.

Читай также: За выборами в Украине будут наблюдать более 600 иностранцев

“Мы обращаемся ко всем органам госвласти и местного самоуправления - на время выборов воздержаться от реализации подобных проектов, за исключением случаев, когда деньги нужны безотлагательно на спасение жизни или здоровья“, - подчеркнул Варченко.

Напомним, ранее в полиции заверили, что во время выборов не понадобится помощь Национальных дружин.