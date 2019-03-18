Стало известно, сколько украинцам стоила деятельность Администрации Президента

Обнародована сумма, которую в 2018 году потратили на обслуживание Администрации украинского президента.

Государственное управление делами, в которое входит и Администрация Президента, израсходовало в прошлом году 1 млрд, 32,4 млн гривен. Эти деньги пошли на обслуживание, организационные, материально-технические и прочие аспекты деятельности.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУД на официальный запрос Українських новин.

Непосредственно деятельность Администрации Президента украинцам в 2018 году обошлась в 308 млн гривен.

Функционирование Государственного авиационного предприятия “Украина”, которое отвечает за авиаперелеты президента и высших лиц государств, обошлось в 314 млн гривен.

Обеспечение президента и сопутствующих его лиц автотранспортом обошлось в 244 млн гривен.

Содержание зданий, которые находятся на балансе ГУД было потрачено 102,5 млн гривен.

15 млн гривен пошли на организацию официальных мероприятий с участием Порошенко.

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Напомним, Порошенко планирует начать переговоры о членстве Украины в НАТО в декабре. Президент Украины написал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить Украине План действий по членству в альянсе.