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Наблюдать за выборами пожелали почти 140 общественных организаций – МВД

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Регистрация наблюдателей прекращается перед днем голосования за 5 дней.
139 ОО выразили желание наблюдать за избирательным процессом
139 ОО выразили желание наблюдать за избирательным процессом
depositphotos.com

Уже 139 общественных организаций выразили желание выдвинуть своих официальных наблюдателей во время избирательного процесса в Украине.

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Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает УНН.

"Официальных наблюдателей у нас 760 человек сейчас зарегистрировано от иностранных организаций, они имеют возможность регистрироваться практически до последней недели. Регистрация прекращается перед днем голосования за 5 дней", - проинформировал Варченко.

По его словам, в Министерстве предполагают, что наблюдателей будет намного больше ближе к выборам.

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"Кроме того, мы имеем 139 общественных организаций, которые выразили желание выставить своих официальных наблюдателей во время избирательного процесса и в день голосования. Кроме того, каждая избирательная сила, каждый кандидат на пост президента выставит свою количество наблюдателей. Мы предполагаем, что это количество будет учитываться на сотни тысяч человек", - заявил советник министра.

Как сообщалось 21 февраля, силовики провели в ряде регионов Украины десятки обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.

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Теги: выборы 2019, наблюдатели, ЦИК
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