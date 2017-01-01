Наблюдать за выборами пожелали почти 140 общественных организаций – МВД

Регистрация наблюдателей прекращается перед днем голосования за 5 дней.

Уже 139 общественных организаций выразили желание выдвинуть своих официальных наблюдателей во время избирательного процесса в Украине.

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Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает УНН.

"Официальных наблюдателей у нас 760 человек сейчас зарегистрировано от иностранных организаций, они имеют возможность регистрироваться практически до последней недели. Регистрация прекращается перед днем голосования за 5 дней", - проинформировал Варченко.

По его словам, в Министерстве предполагают, что наблюдателей будет намного больше ближе к выборам.

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"Кроме того, мы имеем 139 общественных организаций, которые выразили желание выставить своих официальных наблюдателей во время избирательного процесса и в день голосования. Кроме того, каждая избирательная сила, каждый кандидат на пост президента выставит свою количество наблюдателей. Мы предполагаем, что это количество будет учитываться на сотни тысяч человек", - заявил советник министра.

Как сообщалось 21 февраля, силовики провели в ряде регионов Украины десятки обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.