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Рейтинг Зеленского переживает резкое падение, – американский соцопрос

Комментариев: 11
Рейтинг Зеленского переживает резкое падение, – американский соцопрос

Кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский начал стремительно терять поддержку украинцев на выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса американского агентства Greenberg Quinlan Rosner Research (GQRR) и украинского исследовательского агентства InfoSapiens. 

В частности, Зеленский набирает 24%, что на 4% меньше предыдущего опроса, проведенного месяцем ранее. 

Также поддержку избирателей теряет и лидер партии “Батькивщина“ Юлия Тимошенко – за нее готовы проголосовать 13% избирателей, что на 2% меньше результата месячной давности. 

В свою очередь президент Петр Порошенко, напротив, смог за месяц нарастить поддержку на 2% и теперь 20% украинцев готовы поддержать его избрание на второй срок. 

Один из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За життя“ Юрий Бойко и лидер партии “Гражданская позиция“ Анатолий Гриценко набирают по 8%, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 6%. 

Опрос был проведен 23 февраля – 4 марта. Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQRR осуществила обработку и анализ данных согласно своей методологии. 

Для обработки данных опроса GQRR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать. 

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Комментариев (12)
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DVolkov70    18.03.2019, 16:13
Оценка:  0
DVolkov70
Бред.
Boxerogos    18.03.2019, 16:07
Оценка:  -2
Boxerogos
Было бы странно если бы пендосы что-то другое заявляли.Ведь Педя получил"добро"из Госдепа на фальсификации выборов путём вброса в урны огромного числа бюллетеней в свою поддержку от"мёртвых душ"...
Колишній-східняк    18.03.2019, 16:05
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Да ну, мля - говорящая кукла Коломойского...
VSHIVANKA    18.03.2019, 16:01
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ЧЕМ PORKY ЗАСЛУЖИЛ ТАКУЮ ВСЕНАРОДНУЮ ЛЮБОВЬ ?
ДЛЯ РОССИИ ОН КОНЕЧНО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ , НИКТО ЛУЧШЕ НЕГО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ НЕ СПРАВИТСЯ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ РАЗВАЛОМ САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , НО ВЫЛЕЗТИ С 3 МЕСТА В " ПОБЕДИТЕЛИ " , ЭТО УЖ КАК ТО НЕПРАВДОПОДОБНО ....
VSHIVANKA    18.03.2019, 15:53
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА PORKY ПОДГОТАВЛИВАЮТ ПОЧВУ ДЛЯ ЕГО " ПОБЕДЫ " .....)))
gdanovakiev    18.03.2019, 15:45
Оценка:  -2
gdanovakiev
У 20% покращення уже сегодня!
GreenPeace!    18.03.2019, 15:44
Оценка:  -3
GreenPeace!
Теперь понимаю,почему многие считали,что война идет США-Россия..а Украина пешка.Боятся Зеленского.
GreenPeace!    18.03.2019, 15:45
Оценка:  0
GreenPeace!
Всех,кого знаю,все за Зеленского и Смешко,но у Смешко рейтинг низкий...поэтому рисковано голосовать тем,кто не хочет Пороха и Тимошенко.
gdanovakiev    18.03.2019, 15:46
Оценка:  -4
gdanovakiev
100%
gdanovakiev    18.03.2019, 15:47
Оценка:  -4
gdanovakiev
Смешко 1955 г.р. - как то позновато уже.
Колишній-східняк    18.03.2019, 16:08
Оценка:  +1
Колишній-східняк
...все за Зеленского и Смешко,но у Смешко рейтинг низкий..
нафнаф    18.03.2019, 15:42
Оценка:  +5
нафнаф
ссанина в уши лохторату
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