Рейтинг Зеленского переживает резкое падение, – американский соцопрос

Кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский начал стремительно терять поддержку украинцев на выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса американского агентства Greenberg Quinlan Rosner Research (GQRR) и украинского исследовательского агентства InfoSapiens.

В частности, Зеленский набирает 24%, что на 4% меньше предыдущего опроса, проведенного месяцем ранее.

Также поддержку избирателей теряет и лидер партии “Батькивщина“ Юлия Тимошенко – за нее готовы проголосовать 13% избирателей, что на 2% меньше результата месячной давности.

В свою очередь президент Петр Порошенко, напротив, смог за месяц нарастить поддержку на 2% и теперь 20% украинцев готовы поддержать его избрание на второй срок.

Один из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За життя“ Юрий Бойко и лидер партии “Гражданская позиция“ Анатолий Гриценко набирают по 8%, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 6%.

Опрос был проведен 23 февраля – 4 марта. Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQRR осуществила обработку и анализ данных согласно своей методологии.

Для обработки данных опроса GQRR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать.