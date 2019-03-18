В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков
Полиция присутствовала на месте конфликта, но не вмешивалась.
В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/6
В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков
Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
Показать полный текст
Реклама
В Киеве на улице Кахи Бендукидзе, 2, в понедельник, 18 марта, группа неизвестных мужчин препятствовала работе коммунальщиков.
Об этом сообщает Киев оперативный.
Читай также: В Затоке мужчина захватил участок и стрелял по коммунальщикам
“Работники коммунального предприятия Киевреклама демонтировали незаконно установленные рекламные конструкции. Неустановленные лица – по предварительным данным, вооруженные, пытались препятствовать работе коммунальщиков, угрожали порезать им колеса“, - говорится в сообщении.
По свидетельству очевидцев, полиция присутствовала на месте конфликта, но не предпринримала активных дейсвий для защиты коммунальщиков.
Как сообщалось 18 марта, под Киевом прихожане конфликтовали с “титушками“ УПЦ МП.