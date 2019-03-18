Полиция присутствовала на месте конфликта, но не вмешивалась.

В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков

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В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков

В Киеве на улице Кахи Бендукидзе, 2, в понедельник, 18 марта, группа неизвестных мужчин препятствовала работе коммунальщиков.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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“Работники коммунального предприятия Киевреклама демонтировали незаконно установленные рекламные конструкции. Неустановленные лица – по предварительным данным, вооруженные, пытались препятствовать работе коммунальщиков, угрожали порезать им колеса“, - говорится в сообщении.

По свидетельству очевидцев, полиция присутствовала на месте конфликта, но не предпринримала активных дейсвий для защиты коммунальщиков.

Как сообщалось 18 марта, под Киевом прихожане конфликтовали с “титушками“ УПЦ МП.