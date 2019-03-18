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В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков

Комментариев: 3
Полиция присутствовала на месте конфликта, но не вмешивалась.
В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/6
  • Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
  • Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
  • Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
  • Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
  • Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
  • Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
В Киеве "титушки" напали на коммунальщиков
Мужчины пытались препятствовать работе коммунальщиков
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В Киеве на улице Кахи Бендукидзе, 2, в понедельник, 18 марта, группа неизвестных мужчин препятствовала работе коммунальщиков.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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“Работники коммунального предприятия Киевреклама демонтировали незаконно установленные рекламные конструкции. Неустановленные лица – по предварительным данным, вооруженные, пытались препятствовать работе коммунальщиков, угрожали порезать им колеса“, - говорится  в сообщении.

По свидетельству очевидцев, полиция присутствовала на месте конфликта, но не предпринримала активных дейсвий для защиты коммунальщиков.

Как сообщалось 18 марта, под Киевом прихожане конфликтовали с “титушками“ УПЦ МП.

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Теги: коммунальщики, титушки, реклама, Киев
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Комментариев (3)
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atos    18.03.2019, 16:11
Оценка:  +1
atos
Галимый Гондурас, и такая же конченнааяя пилиции)
bomba4ka    18.03.2019, 16:08
Оценка:  0
bomba4ka
или просто деньги нужны ? . так зачем на ражон лезть иди дупло продавай господин титушка
bomba4ka    18.03.2019, 16:07
Оценка:  +1
bomba4ka
господа титушки кто там был. вам не стыдно быть титушками хазяева вас за людей не считают а собаками зовут. А народ ненавидит. толку шо ты качался и быковатый если тупой и на поводке
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