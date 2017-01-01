Британия призвала РФ отдать Крым и оставить границы Европы в покое

Россию призвали вернуть полуостров, украинские корабли, военнопленных моряков и политзаключенных.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант осуждает незаконную аннексию Крыма Россией и заверяет, что Британия никогда ее не признает. Об этом говорится в заявлении министра по случаю пятой годовщины захвата полуострова.

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“Россия захватила ключевые здания парламента и полиции у украинских властей, а затем провела фиктивный референдум в попытке узаконить свои действия“, - констатирует он.

“После того, как президент Путин подписал незаконный указ о вхождении Крыма в состав России, российские власти провели незаконные “выборы“ и навязали российское гражданство, российское законодательство и военную повинность всем, кто живет в этой части Украины“, - добавляет Хант.

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“Мы призываем Россию положить конец их незаконному контролю над полуостровом и их попыткам изменить границы Европы“, - подчеркнул он.

“Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ, систематически преследуя тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма“, - отметил министр.

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“Я призываю к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, которые содержатся в Крыму и России без доступа к международным мониторинговым организациям или необходимой медицинской помощи“, добавил он.

“Россия также должна немедленно освободить 24 украинских военнослужащих, которые были задержаны во время законной попытки проплыть через Керченский пролив“, - подчеркнул Хант.

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“Мы присоединяемся к НАТО и ЕС в осуждении неоправданного применения Россией силы на украинских судах в ноябре прошлого года. Великобритания остается неизменной в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым это Украина“, - резюмировал британец.

Напомним, ранее в НАТО призвали Россию вернуть Украине незаконно аннексированный Крым.