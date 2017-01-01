На черниговском вокзале в туалете нашли труп

Умерший был без постоянного места жительства и умер он в возрасте 60 лет.

На территории железнодорожного и автобусного вокзалов в одном из общественных туалетов было выявлено тело мужчины. Насильственных следов не обнаружено.

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Об этом сообщает ЧЕline.

Тело умершего направили на экспертизу. Полиция установит причины смерти. Пока что никаких подробностей не известно.

Недавно мы сообщали, что сын убил своего отца после праздничного застолья в Запорожской области. Все произошло из-за бытового конфликта. Сын нанес несколько ножевых ранений, от чего пострадавший скончался на месте. Злоумышленника арестовали. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства. Убийца может получить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

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Ранее сообщалось, что в Киеве был найден труп сотрудника Администрации президента. Окровавленное тело лежало у ворот церкви. Удалось установить, что Александра Бухтатого ограбили, нанеся ему телесные повреждения. А причиной смерти стала хроническая ишемическая болезнь сердца. Личности двух подозреваемых установлены, с ними работают сотрудники полиции.