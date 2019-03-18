В Одесской области школьник избивал одноклассника прямо в классе

Жертва нападения получил удары ногами по голове. Нападавшие угрожали смертью.

Все происходящее дети снимали на телефон скриншот из видео

Ученики равнодушно стояли и наблюдали в стороне, как их одноклассник избивает другого. Инцидент произошел прямо в учебном классе в селе Августовка.

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Об этом сообщает мама избитого мальчика в группе Родители SOS в Facebook.

Ирина Белобаба написала, что ее сына жестоко избили. Весь процесс дети снимали на видео. Учителей в классе не было и никто не помог ребенку.

“Врач не написал в заключении, что у него (сына) сотрясение мозга...написал...гематома“, - сообщает Ирина.

Также, по словам мамы, сотрудники полиции не пытаются разобраться в деле, участковый не отвечает на ее звонки.

Кроме того, избивавшие ученики жалеют о том, что не добили Белобаба.

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Реакции от учителей на происшествие тоже нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе одноклассники довели девочку до комы. Инцидент случился прямо на уроке физкультуры. Ученицу били мячом по голове на протяжении нескольких минут. Девочка уже вышла из комы, но будут ли подключены к событию сотрудники правоохранительных органов неизвестно.