В Одесской области школьник избивал одноклассника прямо в классе
Ученики равнодушно стояли и наблюдали в стороне, как их одноклассник избивает другого. Инцидент произошел прямо в учебном классе в селе Августовка.
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Об этом сообщает мама избитого мальчика в группе Родители SOS в Facebook.
Ирина Белобаба написала, что ее сына жестоко избили. Весь процесс дети снимали на видео. Учителей в классе не было и никто не помог ребенку.
“Врач не написал в заключении, что у него (сына) сотрясение мозга...написал...гематома“, - сообщает Ирина.
Также, по словам мамы, сотрудники полиции не пытаются разобраться в деле, участковый не отвечает на ее звонки.
Кроме того, избивавшие ученики жалеют о том, что не добили Белобаба.
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Реакции от учителей на происшествие тоже нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе одноклассники довели девочку до комы. Инцидент случился прямо на уроке физкультуры. Ученицу били мячом по голове на протяжении нескольких минут. Девочка уже вышла из комы, но будут ли подключены к событию сотрудники правоохранительных органов неизвестно.