Под Одессой осквернили памятник украинским героям
Для розыска злоумышленников объявлена награда свидетелям инцидента.
Под Одессой осквернили памятник украинским героям
© Facebook Олега Слободяна
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Под Одессой осквернили памятник украинским героям
Памятник облили краской розового цвета
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В городе Ананьев Одесской области в ночь с 17 на 18 марта неизвестные осквернили мемориал воинам Армии УНР.
Об этом сообщили в Facebook на странице Героїка.
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"Памятник облили краской и забросали яйцами. "Героика" выплатит 10 000 грн за информацию о злоумышленниках", - говорится в сообщении.
На фото видно, что памятник осквернили краской розового цвета.
Стоит отметить, что 13 марта в этом же городе неизвестные подожгли стенд, установленный героям вооруженного конфликта на востоке Украины. По факту было открыто уголовное производство, но пока причастных к поджогу в полиции не установили.
Как сообщалось 18 марта, под Харьковом осквернили памятник погибшим участникам АТО.