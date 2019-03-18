Под Одессой осквернили памятник украинским героям

Для розыска злоумышленников объявлена награда свидетелям инцидента.

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В городе Ананьев Одесской области в ночь с 17 на 18 марта неизвестные осквернили мемориал воинам Армии УНР.

Об этом сообщили в Facebook на странице Героїка.

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"Памятник облили краской и забросали яйцами. "Героика" выплатит 10 000 грн за информацию о злоумышленниках", - говорится в сообщении.

На фото видно, что памятник осквернили краской розового цвета.

Стоит отметить, что 13 марта в этом же городе неизвестные подожгли стенд, установленный героям вооруженного конфликта на востоке Украины. По факту было открыто уголовное производство, но пока причастных к поджогу в полиции не установили.

Как сообщалось 18 марта, под Харьковом осквернили памятник погибшим участникам АТО.