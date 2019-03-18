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Под Одессой осквернили памятник украинским героям

Комментариев: 5
Для розыска злоумышленников объявлена награда свидетелям инцидента.
Под Одессой осквернили памятник украинским героям
© Facebook Олега Слободяна
Фото 1/3
  • Памятник облили краской розового цвета
  • Памятник облили краской розового цвета
  • Памятник облили краской розового цвета
Под Одессой осквернили памятник украинским героям
Памятник облили краской розового цвета
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В городе Ананьев Одесской области в ночь с 17 на 18 марта неизвестные осквернили мемориал воинам Армии УНР.

Об этом сообщили в Facebook на странице Героїка.

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"Памятник облили краской и забросали яйцами. "Героика" выплатит 10 000 грн за информацию о злоумышленниках", - говорится в сообщении.

На фото видно, что памятник осквернили краской розового цвета.

Стоит отметить, что 13 марта в этом же городе неизвестные подожгли стенд, установленный героям вооруженного конфликта на востоке Украины. По факту было открыто уголовное производство, но пока причастных к поджогу в полиции не установили.

Как сообщалось 18 марта, под Харьковом осквернили памятник погибшим участникам АТО.

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Теги: Одесская область, Донбасс, АТО, памятник, вандалы
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Комментариев (5)
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ВладиславII    18.03.2019, 17:43
Оценка:  0
ВладиславII
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DmitriyMakarov    18.03.2019, 17:15
Оценка:  +3
DmitriyMakarov
скоро власть сменится и понесется бандеропад по все незалэжной
weightless    18.03.2019, 17:26
Оценка:  0
weightless
Думаете, Вилкул выиграет?))
Letohradek    18.03.2019, 17:28
Оценка:  -1
Letohradek
Этому ватоголовому нечем думать, тупо копопастит бредни скабеевой & ко ))
Лонгард    18.03.2019, 17:11
Оценка:  -4
Лонгард
поймать и обо..рать предварительно оторвав руки.
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