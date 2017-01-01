Квартиру Януковича застраховали и сдали в аренду
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Арестованная квартира экс-резидента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве передана в аренду. Об этом сообщил директор Нацагентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами Антон Янчук, передают Українські Новини.
"Квартиру передали в аренду и застраховали", - сообщил он. Янчук не уточнил цену аренды квартиры и имя того, кто ее арендует.
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В то же время источники в Агентстве по поиску и менеджменту активов сообщили изданию, что подобного рода информацию управитель недвижимости может и не сообщать агентству.
Напомним, ранее сообщалось, что СМИ показали платежки Януковича по коммуналке и освятили его квартиру на Оболонской набережной.