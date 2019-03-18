В Запорожье неизвестный плеснул неизвестным веществом в лицо агитаторше

Неизвестный мужчина напал на агитационную палатку одного из кандидатов в президенты. Пострадала пожилая женщина.

Мужчина напал на агитационную палатку в запорожье несколько минут назад. Стало известно, что в результате этого нападения серьезно пострадала 67-летняя женщина. Об этом информируют в пресс-службе Национальной полиции области.

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Мужчина плеснул в лицо агитаторше неизвестное вещество с характерным запахом машинного масла. Вещество попало в глаз женщины, и она была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

Судя по медицинской справке, которую в полиции предоставила потерпевшая, у нее химический ожог глаза. Госпитализировать женщину не было надобности.

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В полиции возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Полиция продолжает поиски злоумышленника.

Напомним, стало известно, сколько украинцам стоила деятельность Администрации Президента. Обнародована сумма, которую в 2018 году потратили на обслуживание Администрации украинского президента.