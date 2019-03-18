Путин в аннексированном Крыму заверил, что РФ "готова к миру"

Президент РФ призвал ОБСЕ помочь с достижением мира на Донбассе.

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Президент России Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым заявил, что готов к миру и рассчитывает в этом на помощь ОБСЕ. Об этом пишет Segodnya.ua.

На встрече с президентом ассоциации “Франко-российский диалог“ Тьерри Мариани Путин выразил надежду, что ОБСЕ “внесет свой позитивный вклад“.

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“Сейчас организация работает достаточно активно на юго-востоке Украины, и может внести свой вклад в урегулирование этого кризиса, также как и многих других кризисов на Евразийском пространстве. Мы к этому готовы, будем всячески к этому стремиться“, – заверил президент РФ.

Напомним, ранее Британия заявила, что никогда не признает аннексию Крыма и призвала РФ передать Украине контроль над полуостровом.

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В НАТО тем временем заявили, что до существенного изменения поведения РФ к нормальному сотрудничеству не вернуться. Альянс также призвал вернуть Крым Украине.