Волкер надеется, что Венгрия с Украиной решат спор из-за языка

Спецпредставитель Госдепартамента США считает, что в споре об обучении на венгерском разумные доводы есть у обеих сторон.

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США ожидают, что Украина и Венгрия решат проблемный вопрос прав национальных меньшинств в Закарпатье. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает Европейская правда.

После этого, надеется Волкер, Будапешт выразит полную поддержку Украине, в которой она нуждается в условиях российской агрессии.

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“Я думаю, что полная политическая поддержка Венгрией Украины, которая столкнулась с внешней агрессией, чрезвычайно важна. Я думаю, что Венгрия должна выразить свою позицию и продемонстрировать поддержку Украины“, - отметил он.

“Я знаю, что между Украиной и Венгрией проблема из-за прав национальных меньшинств в Закарпатье, где венгерское меньшинство хочет учиться на венгерском языке“, - добавил Волкер и подчеркнул, что надеется на переговоры.

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По его словам, у обеих сторон есть разумные аргументы в споре, однако пока фактом является то, что решение находится на этапе “замораживания“.

“Это не дает Украине проводить министерские встречи в НАТО. И это вызывает большое сожаление, потому что в ситуации, когда на Украину напали, она нуждается во внешней поддержке“, - подчеркнул Волкер.

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Напомним, ранее в Будапеште заявили, что "не намерены жертвовать венгерской общиной Закарпатья".