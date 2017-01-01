Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция
Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.
Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность главы государства.
Верховная Рада таки назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Его приведут к присяге 20 мая.
Зеленский хотел 19 мая и ругался с депутатами, были идеи даже о 28 мая или 1 июня. Но теперь все эти споры закрыты. Понедельник, 20 мая, 10:00, зал заседаний Верховной Рады.
ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
9:58 Зеленский прибыл на площадь перед Верховной Радой
9:50 Все готово! Ждем Зеленского!
9:45 По уровню международных делегаций на инаугурации Зеленский уже проиграл Порошенко.
На инаугурации Зеленского будут присутствовать президенты как минимум пяти стран - Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии. К Порошенко в 2014 приехали 13 президентов.
Делегацию США возглавит министр энергетики США Рик Перри, в нее войдет и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. На инаугурации Порошенко присутствовал вице-президент США Джо Байден.
“Я считаю, что уровень (иностранного представительства), может и не суперовый, но, учитывая, что на подготовку было три дня – более, чем достойный“, - отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, интерес к Зеленскому у иностранных дипломатов высокий, а потому со временем у нового президента будет “очень много важных контактов“.
9:40 Вдоль маршрута Зеленского уже выстроились люди, телевизионные краны готовы снимать, наверное, самый главный ролик - путь за булавой.
9:30 Почетные гости Зеленского уже на месте - Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, один из руководителей студии Квартал 95 Борис Шефир, участники телепроекта Лига Смеха Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.
9:20 В сессионном зале парламента, где пройдет церемония привдения Зеленского к присяге, собираются народные депутаты.
9:10 Ожидается, что по дороге на инаугурацию Зеленский запишет еще один видеоролик. Выйдет с КВЦ Парковый - вертолетной площадки беглого президента Виктора Януковича, где у Зеленского размещался штаб на выборах, и вместе с людьми пройдет к Раде.
9:05 Готовились тщательно. В сессионном зале парламента, где Зеленский даст присягу, суфлер для него не устанавливали. А вот саму трибуну усовершенствовали для удобства нового президента - возле нее установили специальное повышение.
Сам процесс инаугурации дважды отрепетировали с дублерами, а 19 мая - и с главными действующими лицами. Ожидается, что в зале парламента разместятся около тысячи человек. Почетные гости будут сидеть в правой ложе, где установлены именные таблички. Жену и родителей Зеленского усадят возле первого президента независимой Украины - Леонида Кравчука.
9:00 Гости церемонии съезжаются - прибыли патриарх Филарет, и председатель ПЦУ Епифаний.
Программа дня
Новоизбранный президент принесет присягу украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады — оно начнется в 10:00. В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию.
Новому главе государства вручат символы его власти — штандарт, гербовую печать, булаву. Президент, как ожидается, произнесет инаугурационную речь.
После этого ему будут представлены командующие видами Вооруженных Сил Украины — шестой президент станет новым Верховным главнокомандующим страны.
Кроме того, в день своей инаугурации Зеленский вместе с супругой Еленой примет глав иностранных делегаций, которые прибудут в Украину на торжества, а также проведет с ними двусторонние встречи в Администрации президента на улице Банковой.
Что говорят у Владимира Зеленского?
Инаугурация Зеленского онлайн-трансляция / фото: kp.ua
Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила “насолить украинскому народу“ и создала проблемы для зарубежных гостей, заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
“Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах“, - сказал он.
Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.
Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.
По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.
“Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек“, - написал сам Зеленский в Twitter.
Как будет проходить инаугурация?
Мероприятие будут транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания и другие общенациональные каналы.
Порядок проведения инаугурации предусматривает, что в начале исполняется гимн Украины, потом председатель Верховной Рады сообщает о присутствующих. После этого председатель ЦИК объявляет результаты выборов.
Новоизбранный президент Украины кладет руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, и объявляет присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает председателю Конституционного Суда.
Далее председатель КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины.
Новому президенту также вручают официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он с трибуны Верховной Рады должен выступить с инаугурационной речью.
С этого момента Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины.
Текст присяги президента Украины на инаугурации
Я, (имя и фамилия), волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.
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