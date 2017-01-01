Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность главы государства.

Верховная Рада таки назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Его приведут к присяге 20 мая.

Зеленский хотел 19 мая и ругался с депутатами, были идеи даже о 28 мая или 1 июня. Но теперь все эти споры закрыты. Понедельник, 20 мая, 10:00, зал заседаний Верховной Рады.

ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

9:58 Зеленский прибыл на площадь перед Верховной Радой

9:50 Все готово! Ждем Зеленского!

9:45 По уровню международных делегаций на инаугурации Зеленский уже проиграл Порошенко.

На инаугурации Зеленского будут присутствовать президенты как минимум пяти стран - Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии. К Порошенко в 2014 приехали 13 президентов.

Делегацию США возглавит министр энергетики США Рик Перри, в нее войдет и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. На инаугурации Порошенко присутствовал вице-президент США Джо Байден.

“Я считаю, что уровень (иностранного представительства), может и не суперовый, но, учитывая, что на подготовку было три дня – более, чем достойный“, - отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, интерес к Зеленскому у иностранных дипломатов высокий, а потому со временем у нового президента будет “очень много важных контактов“.

9:40 Вдоль маршрута Зеленского уже выстроились люди, телевизионные краны готовы снимать, наверное, самый главный ролик - путь за булавой.

9:30 Почетные гости Зеленского уже на месте - Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, один из руководителей студии Квартал 95 Борис Шефир, участники телепроекта Лига Смеха Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

9:20 В сессионном зале парламента, где пройдет церемония привдения Зеленского к присяге, собираются народные депутаты.

9:10 Ожидается, что по дороге на инаугурацию Зеленский запишет еще один видеоролик. Выйдет с КВЦ Парковый - вертолетной площадки беглого президента Виктора Януковича, где у Зеленского размещался штаб на выборах, и вместе с людьми пройдет к Раде.

9:05 Готовились тщательно. В сессионном зале парламента, где Зеленский даст присягу, суфлер для него не устанавливали. А вот саму трибуну усовершенствовали для удобства нового президента - возле нее установили специальное повышение.

Сам процесс инаугурации дважды отрепетировали с дублерами, а 19 мая - и с главными действующими лицами. Ожидается, что в зале парламента разместятся около тысячи человек. Почетные гости будут сидеть в правой ложе, где установлены именные таблички. Жену и родителей Зеленского усадят возле первого президента независимой Украины - Леонида Кравчука.

9:00 Гости церемонии съезжаются - прибыли патриарх Филарет, и председатель ПЦУ Епифаний.

Программа дня

Новоизбранный президент принесет присягу украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады — оно начнется в 10:00. В парламент Зеленский отправится из Мариинского парка — ранее он пригласил всех желающих примкнуть к этому шествию. Новому главе государства вручат символы его власти — штандарт, гербовую печать, булаву. Президент, как ожидается, произнесет инаугурационную речь. После этого ему будут представлены командующие видами Вооруженных Сил Украины — шестой президент станет новым Верховным главнокомандующим страны. Кроме того, в день своей инаугурации Зеленский вместе с супругой Еленой примет глав иностранных делегаций, которые прибудут в Украину на торжества, а также проведет с ними двусторонние встречи в Администрации президента на улице Банковой.

Что говорят у Владимира Зеленского?

Инаугурация Зеленского онлайн-трансляция / фото: kp.ua

Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила “насолить украинскому народу“ и создала проблемы для зарубежных гостей, заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

“Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах“, - сказал он.

Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

“Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек“, - написал сам Зеленский в Twitter.