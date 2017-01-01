Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая, это решение поддержали 315 народных депутатов. Смотреть онлайн инаугурацию можно на Korrespondent.net .

Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность главы государства.

Верховная Рада таки назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Его приведут к присяге 20 мая.

Зеленский хотел 19 мая и ругался с депутатами, были идеи даже о 28 мая или 1 июня. Но теперь все эти споры закрыты. Понедельник, 20 мая, 10:00, зал заседаний Верховной Рады.

Что говорят у Владимира Зеленского?

Инаугурация Зеленского онлайн-трансляция / фото: kp.ua

Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей, заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал он.

Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

"Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал сам Зеленский в Twitter.