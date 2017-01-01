Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция
Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая, это решение поддержали 315 народных депутатов. Смотреть онлайн инаугурацию можно на Korrespondent.net .
Инаугурация – торжественная церемония вступления в должность главы государства.
Верховная Рада таки назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Его приведут к присяге 20 мая.
Зеленский хотел 19 мая и ругался с депутатами, были идеи даже о 28 мая или 1 июня. Но теперь все эти споры закрыты. Понедельник, 20 мая, 10:00, зал заседаний Верховной Рады.
Что говорят у Владимира Зеленского?
Инаугурация Зеленского онлайн-трансляция / фото: kp.ua
Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей, заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал он.
Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.
Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.
По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.
"Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек", - написал сам Зеленский в Twitter.
Как будет проходить инаугурация?
Мероприятие будут транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания и другие общенациональные каналы.
Порядок проведения инаугурации предусматривает, что в начале исполняется гимн Украины, потом председатель Верховной Рады сообщает о присутствующих. После этого председатель ЦИК объявляет результаты выборов.
Новоизбранный президент Украины кладет руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, и объявляет присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает председателю Конституционного Суда.
Далее председатель КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины.
Новому президенту также вручают официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он с трибуны Верховной Рады должен выступить с инаугурационной речью.
С этого момента Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины.
Текст присяги президента Украины на инаугурации
Я, (имя и фамилия), волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.
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