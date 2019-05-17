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Экс-депутат Госдумы Пономарев получил украинское гражданство

Комментариев: 3
Свое новое украинское гражданство Пономарев пообещал использовать на благо Украины.
Пономарев давно и последовательно был российским оппозиционером
Пономарев давно и последовательно был российским оппозиционером
facebook.com/Илья Пономарев

Президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву украинское гражданство.

Об этом написал сам Пономарев на своей странице в Facebook.

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“Сегодня, действующий президент Украины — Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственного интереса. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и это большая честь, и огромная ответственность”, - написал он.

Пономарев также поблагодарил за помощь Юрия Луценко, Сергея Березенко, Игоря Насалика, Антона Геращенко, Натальию Науменко, Максима Сокалюка, Тараса Березовца, Романа Шпика и Леонида Козаченко.

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Свое новое украинское гражданство Пономарев пообещал использовать для получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета.

Как сообщалось 23 апреля, экс-депутат РФ Илья Пономарев требовал у Порошенко гражданство для россиян, воюющих за Украину.

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Теги: Россия, гражданство, Госбдума, депутат, Илья Пономарев
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Комментариев (3)
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BabaYul    17.05.2019, 19:56
Оценка:  0
BabaYul
Каждый президент Украины должен грохнуть бывшего депутата Госдумы. Ждём.
fkrfyfan    17.05.2019, 19:51
Оценка:  0
fkrfyfan
Сакашвили тоже из рук хряка получал гражданство
Хулиганка*    17.05.2019, 19:44
Оценка:  +1
Хулиганка*
По стопам Вороненкова пошел...? Не страшно??? Пэдя замочит а на Путю спишет...
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