Экс-депутат Госдумы Пономарев получил украинское гражданство

Свое новое украинское гражданство Пономарев пообещал использовать на благо Украины.

Пономарев давно и последовательно был российским оппозиционером facebook.com/Илья Пономарев

Президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву украинское гражданство.

Об этом написал сам Пономарев на своей странице в Facebook.

Читай также: Вдова Вороненкова заявила об угрозах из России

“Сегодня, действующий президент Украины — Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственного интереса. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и это большая честь, и огромная ответственность”, - написал он.

Пономарев также поблагодарил за помощь Юрия Луценко, Сергея Березенко, Игоря Насалика, Антона Геращенко, Натальию Науменко, Максима Сокалюка, Тараса Березовца, Романа Шпика и Леонида Козаченко.

Читай также: Путин испугался заговора и приказал взять Крым - Пономарев

Свое новое украинское гражданство Пономарев пообещал использовать для получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета.

Как сообщалось 23 апреля, экс-депутат РФ Илья Пономарев требовал у Порошенко гражданство для россиян, воюющих за Украину.