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Киев попал в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами

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Столица Украины обогнала Кейптаун и уступила Нью-Йорку, заняв девятое место.
Киев назвали одним из саміх красивых городов мира
Киев назвали одним из саміх красивых городов мира
УНИАН

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Британская газета The Guardian составила рейтинг “Топ-10 городов мира с самыми красивыми пейзажами“. Киев занял девятое место, обогнав столицу ЮАР – Кейптаун, а восьмое место досталось Нью-Йорку, пишет Сегодня.ua.

The Guardian отмечает, что Киев имеет разнообразную архитектуру – от старых красочных домов до современных небоскребов, а Андреевская церковь заслуживает особого внимания.

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“Андреевская церковь – пастельных тонов, на вершине крутого холма в историческом Подольском районе Киева, имеет прекрасную архитектуру в стиле барокко“, - говорится в материале. 

“Но что действительно отличает эту церковь от многих других – так это обзорная площадка, доступная всего за 60 пенсов, которая дает великолепные 360-градусные виды на город“, – пишет газета.

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Также обозреватели советуют прогуляться по мощенному Андреевскому спуску, а потом отправиться смотреть на Днепр.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев обогнал Мельбурн, Мюнхен и Хельсинки в рейтинге стартап-городов.

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Теги: Киев, город, ТОП-10, красота, рейтинг, издание
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