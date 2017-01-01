Киев попал в ТОП-10 городов с красивыми пейзажами
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Британская газета The Guardian составила рейтинг “Топ-10 городов мира с самыми красивыми пейзажами“. Киев занял девятое место, обогнав столицу ЮАР – Кейптаун, а восьмое место досталось Нью-Йорку, пишет Сегодня.ua.
The Guardian отмечает, что Киев имеет разнообразную архитектуру – от старых красочных домов до современных небоскребов, а Андреевская церковь заслуживает особого внимания.
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“Андреевская церковь – пастельных тонов, на вершине крутого холма в историческом Подольском районе Киева, имеет прекрасную архитектуру в стиле барокко“, - говорится в материале.
“Но что действительно отличает эту церковь от многих других – так это обзорная площадка, доступная всего за 60 пенсов, которая дает великолепные 360-градусные виды на город“, – пишет газета.
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Также обозреватели советуют прогуляться по мощенному Андреевскому спуску, а потом отправиться смотреть на Днепр.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев обогнал Мельбурн, Мюнхен и Хельсинки в рейтинге стартап-городов.