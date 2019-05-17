"Ролик на вертолетной площадке": Кошкина поделилась деталями инаугурации Зе

До похода в Верховную Раду пешком Владимир Зеленский "подумает о судьбах родины" на "вертолетной площадке Януковича".

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Вчера в АП состоялась встреча двух президентских команд - нынешней и будущей. Обсуждали детали инаугурации и передачу дел, написала в Телеграм главред LB.ua Соня Кошкина.

По ее словам, встреча прошла на третьем этаже, в 300 комнате - так называемом “зеленом зале“. “В принципе, все спокойно, в рабочем порядке, но есть несколько интересностей“, - поделилась Кошкина.

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“Относительно будущего главы АП. Практически у всех присутствующих сложилось впечатление: им будет Андрей Богдан. Он вел себя очень уверенно, раздавал поручения как хозяин положения, вникал во все детали“, - описывает переговоры участник встречи.

“Отмечая вместе с тем, что Сергей Шефир (очень близок к Зе, должность главы АПУ ему тоже прочили) преимущественно молчал“, - добавила она.

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Также Кошкина рассказала об инаугурации. Утром она начнется, как и положено, в Верховной Раде, но до этого команда Зеленского анонсировала съемки ролика.

“Вроде как начинают на “вертолетной площадке Януковича“ - Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идет “под купол“, - пишет Кошкина.

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“Еще один обязательный пункт программы - присяга военных новому Верховному Главнокомандующему. Для этого рассматривают две локации: Софиевская площадь (это красиво) или Мариинка (туда из ВР проще переместиться)“, - добавила она.

По традиции, инаугурационные торжества завершаются торжественным приемом. При этом от “коктейльной части“ решили отказаться. “Возможно, до понедельника передумают“, - отмечает Кошкина.

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“Несколько странно, так как важной частью подобного приема всегда было своеобразное “представление“ послам, иностранным гостям и т.д.“, - отметила главред.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "вечеринки" в честь инаугурации Владимира Зеленского не будет.