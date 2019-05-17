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На инаугурации Зеленского будут присутствовать пять европейских президентов

Комментариев: 1
Приедут президенты Грузии, Литвы, Эстонии и других стран.
На инаугурации Зеленского будет пять президентов
На инаугурации Зеленского будет пять президентов
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Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, посетят пять президентов европейских стран.

Об этом сообщают Украинские новости.

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Указывается, что будут присутствовать президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюланд и глава Венгрии Янош Адер.

Также на инаугурацию приедут представители из Кении, Канады, Хорватии, Греции, Израиля, Франции и других государств.

Ранее мы писали о том, что представлять Европейский Союз на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая будет вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. 

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Кроме того, стало известно, как Зеленский проведет инаугурацию. Отмечается, что инаугурация президента Зеленского условно разделена на три этапа. Первый этап инаугурации - традиционный. Второй этап - дипломатический, а третий этап - рабочий.

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Теги: Зеленский, инаугурация, президенты, Европа, представители
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Комментариев (1)
bertal    17.05.2019, 19:05
Оценка:  0
bertal
Посрать сколько их будет, сегодня-друзья, завтра враги. Главное люди Украины, все остальное второстепенно.
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