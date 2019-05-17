На инаугурации Зеленского будут присутствовать пять европейских президентов

Приедут президенты Грузии, Литвы, Эстонии и других стран.

На инаугурации Зеленского будет пять президентов facebook.com/ze2019officialss facebook.com/ze2019official

Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, посетят пять президентов европейских стран.

Об этом сообщают Украинские новости.

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Указывается, что будут присутствовать президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Литвы Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюланд и глава Венгрии Янош Адер.

Также на инаугурацию приедут представители из Кении, Канады, Хорватии, Греции, Израиля, Франции и других государств.

Ранее мы писали о том, что представлять Европейский Союз на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая будет вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

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Кроме того, стало известно, как Зеленский проведет инаугурацию. Отмечается, что инаугурация президента Зеленского условно разделена на три этапа. Первый этап инаугурации - традиционный. Второй этап - дипломатический, а третий этап - рабочий.