Волкер сказал Климкину "спасибо" и пожелал ему отдохнуть

Читай также: Турчинов официально уволился и заверил, что готов воевать

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поблагодарил министра иностранных дел Павла Климкина за проделанную работу. Об этом он написал в Twitter.

“Спасибо за отличное сотрудничество“, - подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

Читай также: Глава АП Райнин тоже подал в отставку - СМИ

Thank you for your excellent cooperation and I hope you can get some well deserved rest! https://t.co/rga8aoYhNi